Reagált a HELL Magyarország a fiatalkorúak energiaital-vásárlásának tilalmára

2025. április 29-én az Országgyűlés elfogadta azt a törvényt, amely megtiltja, hogy 18 év alattiak energiaitalt vásároljanak Magyarországon. A döntésre az egyik legismertebb hazai márka, a HELL ENERGY is reagált. A vállalat közleményében hangsúlyozta: a szabályozás nem az energiaitalok teljes betiltásáról szól, hanem kizárólag a fiatalkorúak vásárlását korlátozza.

A vállalat szerint a koffein fogyasztása valóban nem ajánlott gyermekek számára,

de ez nemcsak az energiaitalokra, hanem minden koffeintartalmú italra – így a kávéra és a kólára is – igaz.

A cég álláspontja szerint a törvény célja helyes, ugyanakkor kétséges, hogy ez a tiltás a leghatékonyabb eszköz-e a fiatalkorúak védelmében – írja az Economx.

A HELL szerint inkább a tudatos fogyasztói döntések ösztönzésére, edukációra és tájékoztatásra lenne szükség. A közlemény rávilágít arra is, hogy hasonló jogszabály jelenleg mindössze négy európai országban van érvényben, ezek hatásairól egyelőre megoszlanak a vélemények. Az Európai Unióban nincs egységes szabályozás az energiaital-fogyasztás életkori korlátozására, és a HELL példaként említi Ausztriát, ahol – az energiaitalokat gyártó Red Bull hazájaként – nem vezettek be ilyen jellegű tilalmakat.

Arra is emlékeztetettek, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szerint egy egészséges felnőtt napi akár 400 mg koffeint is biztonsággal fogyaszthat – ez körülbelül öt doboz energiaitalnak felel meg. Hozzátették: termékeik megfelelnek minden hazai és uniós élelmiszerbiztonsági szabálynak, amit a NÉBIH vizsgálatai is megerősítettek.

A HELL hozzátette, hogy szerintük a hosszú távú, fenntartható megoldás a fogyasztók tájékoztatása és az egészségtudatosság növelése lehet – nem pedig a kizárólagos tiltás.

Kiemelt kép: Raktár az energiaitalokat gyártó Hell Energy Magyarország Kft. új regionális logisztikai központjában, Szikszón (Fotó: MTI/Vajda János)