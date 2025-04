Nyitnak a strandok Magyarországon: országszerte több helyen is fürödhetünk a hosszú hétvégén

Nyárias időjárás várható a május elsejét követő hosszúhétvégén, így országszerte több strand is várja a fürdeni vágyókat.

Régen szinte minden strand kinyitott május 1-én, ezt ma már kevés fürdő tartja, inkább az időjárás és ezzel összefüggésben a várható látogatószám alakulásástól függ a nyitás időpontja. Egyre elterjedtebb az is, hogy a szezonális medencék közül nem érhető el azonnal mind, hanem több lépcsőben nyitják meg a fürdő részeit.

Egy listában összegyűjtötte a Termalfürdő.hu azokat a strandokat, amelyek az elsők között nyitnak. Mint írták, Budapest talán legnépszerűbb strandja

a Margit-szigeti Palatinus már a húsvéti hétvégére megnyitotta a Margaréta medencét.

Kültéren azonban úszhatunk is, hiszen mind a tanmedence, mind az úszómedence üzemel. Május 17-én nyit a kültéri gyerekmedence és az élménymedence, 31-én a strandmedence és két termálmedence. Június 14-től kapcsol teljes fokozatra a fürdő, ekkortól érhető el a hullámmedence és a csúszdák.

Az ország legnagyobb fürdője,

a hajdúszoboszlói Hungarospa szabadtéri része 3 külön zónából áll, ezek közül a strandot nyitják meg május 1-én.

Este pedig ingyenes rendezvénnyel, sztárfellépőkkel köszöntik a szezon kezdetét.

Az Aquapark azonban csak június 14-én, a Prémium Zóna pedig június 18-án nyílik meg.

Zalakaroson, ahogy azt a korábbi években már megszokhattuk, a szabadtéri medencék nyitása folyamatos.

A Gyógy- és Termálvilágban a Gyógykert már 2025. április 17-től nyitva van. Az ún. III. medence és a sportmedence 2025. május 1-től használható. Az V. medence, a strandi gyermekvilág, a családi csúszdapark 2025. május 16-án nyílnak meg. Végül a hullámmedence és a IV. medence 2025.06.20-tól lesznek nyitva.

Mórahalmon a szabadtéri gyermek és a kültéri csúszdás medence használható már április 18. óta,

a rendezvénymedencéjük azonban csak május 30-tól üzemel.

A Hajdú-Bihar megyében található

Kabai Termálfürdő és Strand a korábbi évektől eltérően idén kinyit május 1-én,

ráadásul 1000 Ft-os belépővel és hagyományörző úszóversennyel nyitják a szezon.

Bükfürdőn is a fokozatos nyitás mellett döntöttek idén. A szezonálisan üzemelő medencék közül jelenleg a négy évszak és az aquafitness medence és a Maci pancsoló üzemel. Május 17-én tervezik megnyitni a tanmedencét (kis úszót) és a szív medencét.

Az Egri Termálfürdőben 6 szabadtéri medence van nyitva jelenleg,

köztük természetesen az egész évben üzemelő szabadtéri termálmedencék. A gyerekmedence, a pancsoló és a csúszda csak júniusban nyitnak.

Kaposváron a Virágfürdőben a kültéri élménymedencék vannak nyitva április 28. óta, a strand többi részét júniusban nyitják meg. Bogácson május 1-én az úszómedence és a vízi játszótér nyílik meg. Kehidakustányban a fürdő egy része május első hétvégéjén szintén üzemelni fog.

A Szeged melletti Kiskundorozsmán a Sziksósfürdői Strand is megnyit részlegesen május 1-én. Szolnokon a Véső úti Strandfürdő csak május 4-én, vasárnap nyit.

Vannak olyan fürdők is,

ahol szabadtéren főleg vagy kizárólag termál-, illetve gyógyvizes medencéket találunk, és ezek egész évben nyitva tartanak.

Ilyen a Széchenyi Gyógyfürdő Budapesten, ahol minden szabadtéri medence üzemel egész évben, bár itt épp felújítási munkálatok zajlanak több lépcsőben, így előfordulhat, hogy épp nem minden medence áll a vendégek rendelkezésére.

Sokan szeretik a nyíregyházi Aquarius Fürdőt is az élményelemekkel felszerelt szabadtéri gyógymedencéje miatt, de Egerszalókon a Salirisban is csak a gyerekmedence működik szezonálisan, a többi szabadtéri medencét egész évben élvezhetjük.

Gyulán, a Várfürdőben is több szabadtéri termálmedence található, amelyek télen is üzemelnek és természetesen a Hévízi Tófürdő is egész évben látogatható.

Kiemelt kép: Fürdőzők a margitszigeti Palatinus strandon 2024. július 17-én. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)