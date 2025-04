„Amikor azt hiszed, hogy eljött a Kánaán, becsöngethetnek” – Gyárfás Tamás megszólalt az ítéletről

Hét év börtönbüntetésre ítélték jogerősen Gyárfás Tamást, a Fenyő-gyilkosság kapcsán elhíresült média-producert, aki most a Fenyő-ügyről és a börtönévek előtt álló időszakról beszélt egy interjúban.

A Magyar Nemzetnek adott interjújában Gyárfás elárulta:

az egyik legnagyobb tanulság, amit az ügyből levont, az, hogy „soha ne bízza el magát az ember”.

„Nagy tanulság, soha ne bízza el magát az ember. Amikor azt hiszed, hogy eljött a Kánaán, becsöngethetnek” – fogalmazott Gyárfás Tamás, utalva arra, hogy a 2017-es úszó-világbajnokság után még a csúcson érezhette magát, ám egy hónappal később minden megváltozott,

amikor egy ismeretlen személy felkereste, és átadott neki egy dokumentumot, amely a Portik Tamással 2003–2004-ben zajlott beszélgetéseik részleteit tartalmazta.

„Innen indult a kálváriám, ami a már másodfokon kihirdetett hétéves börtönbüntetés kiszabásába torkollott. Igaza van, a mennyei érzést pokoliak váltották fel. Annak is a legsötétebb bugyraiból. Nagy tanulság, soha ne bízza el magát az ember. Amikor azt hiszed, hogy eljött a Kánaán, becsöngethetnek. Augusztusban volt a vb, szeptemberben jött egy ember, és átadott egy irományt. Ez aztán a véletlenek összjátéka” – idézte fel a sorsfordító pillanatokat.

A Fővárosi Ítélőtábla április 10-én hirdette ki a másodfokú, jogerős ítéletet: a bíróság megerősítette a korábbi döntést, így Gyárfás Tamásnak hét év börtönbüntetést kell letöltenie. Az ügy másodrendű vádlottját, Portik Tamást életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték.

Gyárfás szerint a következő időszak még nehezebb lesz, mint az eddig eltelt évek: „Ennyi volt. Erre nem lehet felkészülni. A börtön. Az újabb hét év. Ha jól viselkedem, és a büntetés negyedét eltörlik, az akkor is öt év három hónap. Semmiért” – mondta az interjúban.

Arra a kérdésre, mivel tervezi tölteni börtönéveit, így válaszolt: „Egy ideig talán számolom a napokat. Nem tudom. Nem gondoltam, hogy így fogom befejezni. Még most is muszáj hinnem abban, hogy senkit sem lehet ártatlanul elítélni. Ez nem egy játékfilm, nem egy regény. Ez az életem. Ennyi volt. Legyen is ez a végszó”.

Gyárfás Tamás továbbra is fenntartja ártatlanságát.

Álláspontja szerint a bíróság nem rendelkezett kézzelfogható bizonyítékokkal, és a vádak mögött politikai vagy gazdasági indítékok sejlenek fel: „Változatlanul hiszek az igazságszolgáltatásban, de az esetemben rossz az ítélet” – jelentette ki, hozzátéve, hogy jogorvoslati kérelmet is benyújthatnak az ítélet ellen: „Amíg élsz, remélsz”.

Gyárfás Tamás története évtizedekre nyúlik vissza, de az ügy végkifejlete most jogerőre emelkedett – és egy új fejezet nyílik számára, immár a börtön falai között.

Kiemelt kép: Gyárfás Tamás (Fotó: MTI/Beliczay László)