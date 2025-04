Videón a fővárosi állatkert csíkos apróságai és a büszke anyatigris

„Hello, Világ! Mi vagyunk a csík csapat!” – írta közösségi oldalán a Fővárosi Állat- és Növénykert a legújabb videójához.

Kifejtették, „akár ezt is mondhatná ez a két aranyos tigriskölyök, akiknek világra jövetelét most jelentjük be hivatalosan.” Íme a videó a két kis jövevényről:

Hozzátették, „azoknak volt tehát igazuk, akik keddi posztunk után, amelyben már sejtettük a gyermekáldást, tigrisre tippeltek. A kölyköknek és Agnesnek, az anyaállatnak most még a legteljesebb nyugalomra van szükségük, ezért most még csak a gondozók láthatják őket.”

„A nagyközönségnek néhány hét múlva fognak bemutatkozni, amiről természetesen előre szólni fogunk. És addig is rendszeresen adunk majd hírt a csík csapatról, ezért érdemes lesz figyelemmel kísérni Facebook-oldalunkat” – fogalmazott az állatkert.