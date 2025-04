Nagy Márton bejelentette: új terminál épül a Ferihegyi reptéren

Még az idén elkezdődhet a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 3-as termináljának építése Nagy Márton miniszter szerint. A tárcavezető azt is mondta, hogy a 20 milliós utaslétszám elérése a korábban várt 2030-as év előtt bekövetkezhet.

Még az idén leteszik az alapkövét a Liszt Ferenc Repülőtér 3-as termináljának – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a HungaroControl Zrt. távoli digitális toronyirányítási rendszerének (mirTWR) átadásán tartott üdvözlőbeszédében az Index szerint. Mint mondta, a szakemberek szerint „a világon egyedülálló, rendkívül újszerű” fejlesztésre azért volt szükség, mivel felújítják a reptér irányítótornyát, ipariági szakemberek szerint 6-7 év múlva – vagyis a felújítás tervezett befejezése idején – vegyesen működhet a digitális-távirányításos és a jelenlegi irányítótornyi légtérirányítás.

A miniszter szerint a 20 milliós utaslétszám elérése, a korábban várt 2030 előtt bekövetkezhet, ezért van szükség az új terminál felépítésére.

Nagy Márton kitért még a HungaroControlhoz kötődő fejlesztésekre is, szerinte tudatos építkezés zaljik, aminek keretében tíz év alatt mintegy százmilliárd forint volumenű beruházást terveznek végrehajtani. A nemzetgazdasági miniszter szerint a reptér és a HungaroControl együttes, összehangolt működése garanciát jelenthet a magyar légi közlekedés további fejlődésére. „A kormány ehhez minden támogatást megad, de ezért azt kérjük, hogy minden rendben működjön” – jelezte Nagy Márton.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszédet mond a HungaroControl új távoli toronyirányítási rendszerének ünnepélyes átadásán Budapesten, a HungaroControl XVIII. kerületi székházában 2025. április 29-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A miniszter beszélt még arról is, hogy magyar gazdaság lassan magára talál, ezért az idén 25, százalék körüli, jövőre pedig 4,1 százalékos növekedéssel számol a kormány. Az idei célok teljesítésében a turizmus bővülése is jelentős szerepet fog játszani, amelyet a kormányzat 2025-re 4-5 százalék környékén tervez.

„A turizmussal nincsen baj, mert évről évre csúcsokat dönt, tavaly 17,6 millió utast fogadott a repülőtér, ami 2023-hoz képest 3 milliós növekedést jelent, így a 2019-es csúcsot is túlszárnyaltuk már”

– emlékeztetett a miniszter, aki szerint ebben a reptérnek is nagy szerep jut, mivel jelentős mértékű cargoforgalmat is lebonyolít a turisztikai forgalom mellett, amely kiemelt szerepet játszik az üzleti és a gazdasági életben. Számos más kiemelkedő eredmény is említésre került az átadóünnepségen,

tavaly 300 ezer tonna árut kezelt a repülőtér, ez 50 százalékos növekedést jelent 2023-hoz képest.

A miniszter szerint a HungaroControlnak az átrepülő gépeket is kezelnie kell, Nagy Márton kiemelte: összesen 1,144 millió repülőgép érintette a hazai légteret a tavalyi év során.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter (b) a HungaroControl új távoli toronyirányítási rendszerének ünnepélyes átadásán Budapesten, a HungaroControl XVIII. kerületi székházában 2025. április 29-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Ezenfelül Nagy Márton beszélt még a tavalyi reptérvásárlást követő fennakadásokról is, amelyek szerinte többet nem ismétlődhetnek meg.

Kiemelt kép: A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es terminálja 2024. június 6-án. Ezen a napon aláírásra került a repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. adás-vételi szerződése, így közel 20 év után újra nemzeti többségi tulajdonba került a reptér (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)