Lázár János: Ukrajna tagsága veszélyes minden magyar emberre, függetlenül attól, hogy fideszes vagy sem!

Nagykőrösön folytatja Lázárinfó néven országjáró körútját Lázár János építési és közlekedési miniszter. A tárcavezető Ukrajna uniós tagsága és a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazás mellett arról beszélt, szerinte milyen politikusoknak kellene vezetnie Magyarországot, illetve mit is jelent a normalitás.

Kedden folytatódott Lázár János építési és közlekedési miniszter országjárása, a tárcavezetőt Páty és Pécs után ezúttal Nagykőrösön kérdezhették a helyiek.

Az eseményt Czira Szabolcs polgármester vezette fel, amelyen a miniszter mellett részt vett Földi László országgyűlési képviselő és Andó Gábor választókerületi elnök is. Andó Gábor arról beszélt, hogy Nagykőrös nem is lehetne jobb hely az e heti Lázárinfóhoz, mivel az M44-es autóút bekapcsolódott a település életébe, így erről is lehet majd kérdezni a tárcavezetőt. Ezután Földi László kapott szót, aki arról beszélt, azért gyűltek össze, hogy megoldást találjanak a település és az ország problémáira. Ezt ahhoz hasonlította, amikor egy családban megoldást keresnek, akkor segítséget kérnek, és Magyarországon is vannak ilyen problémák, amelyeket nem rejtettek véka alá, a megoldásukhoz pedig segítség kell, ezért is hívták meg a minisztert.

Az építési és közlekedési miniszter mindezekkel kapcsolatban arról beszélt: Nagykőrös nagyon közel áll hozzá amiatt, hogy szerinte több történelmi motívum is összeköti Hódmezővásárhellyel, mint amilyen a cívis identitás vagy a kuláküldözés emléke.

Lázár János kifejtette: „Az állatorvoslás a gumicsizma alatt kezdődik” – ezzel a hasonlattal érzékeltetve a politikai munka természetét, egyúttal összekötve a ragadós száj- és körömfájás-betegséggel, amely szerinte helyreállítja az állattartás jelentőségét. Lázár János ezután arról beszélt, általában veszekedés, ütés-verés nélkül zajlanak ezek a fórumok, ez alól szerinte a pécsi volt némileg kivétel, ugyanakkor álltak a viták elébe.

„Megéri mellettünk kitartani” – üzente

Ezután gratulált Nagykőrösnek, amelyet a gyarapodó városként és a rendszerváltás nyerteseként jellemzett. Kiemelte, a kormány megépítette az M44-es autóutat, ahonnan már csak M5-ös befejezése hiányzik, azonban nemsokára azzal is elkészülnek majd.

Kifejtette: több olyan infrastrukturális beruházás is tervben vagy folyamatban van, amelyek egyrészt gyakorlatilag egy városközösséggé tennék Nagykőröst Kecskeméttel – ahogy ez szerinte történelmileg indokolt –, másrészt összekötik a települést Budapesttel és az ország számos fontosabb településével, mint amilyen Cegléd, Szolnok vagy Szeged, ahol a BYD-beruházás miatt hamarosan elindulhat az autók gyártása, amelyeket nyugatra szállítanak, ezért szükséges a korszerű vasúti közlekedés. Szóba került a kecskeméti Mercedes-gyár telepítése is, ezzel kapcsolatban kiemelte a ceglédi és a szolnoki fejlesztések jelentőségét. Végül, de nem utolsósorban Lázár János kiemelte: „Megéri mellettünk kitartani.”

Ezt követően arról beszélt, milyen jelentősége van a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazásnak. Szerinte a következő évek nagy kihívását az ukrán tagság és az abból fakadó veszélyek jelentik, ezért arra biztat mindenkit, hogy mondják el a véleményüket, mivel szerinte már van egy olyan párt, amely ebben a kérdésben már letette a voksát, utalt ezzel a Tisza Párt konzultációjára a miniszter. Kérdésként merül fel Lázár János szerint, hogy miért is kell beszélni Ukrajnáról. A miniszter ezzel kapcsolatban kifejtette: Magyarországnak gyarapodni kell, Ukrajna azonban erre veszélyt jelent.

„Nem véletlenül mondjuk, hogy a veszélyek korában élünk” – mondta, hozzátéve, hogy ezt bizonyítja szerinte a migrációs válság és az ukrajnai háború is. Ugyanakkor arról is beszélt, hazánk együttérez az ukrán emberekkel, azonban Magyarország célja, hogy minél hamarabb béke legyen. Ezért Lázár János szerint az elsődleges cél az, hogy a békét vigyük oda, és ne a háborút hozzuk ide.

„Hogy marad hely a nagykőrösieknek a Mercedes-gyárban?!” – mondta, miközben az ukrán EU-tagság veszélyeiről is beszélt

Szerinte nem szabad olyan döntéseket hozni, amely az eddig eredményeket veszélybe sodorja. „Ha Ukrajna megnyitja a határt, hogy marad hely a nagykőrösieknek a Mercedes-gyárban” – tette fel a kérdést Lázár János.

Beszélt még arról is, vannak olyanok akik Ukrajna csatlakozását párhuzamba állítják Magyarország 2004-es csatlakozásával. Lázár János erre azt mondta:

Nyugat-Európa sokat nyert a magyar tagsággal, Magyarország semmit nem nyer az ukrán tagsággal.

Ezután kifejtette, hogy mennyit veszítenének a nagykőrösiek akkor, ha Ukrajna végül csatlakozna a közösséghez. Ne az számítson, hogy ki fideszes és ki nem, mindenki a saját érdekei szerint döntsön! – emelte ki Lázár János, egyúttal biztatott a szavazáson való részvételre. Szerinte az ukrajnai tagság ügye hasonló a 2015-ös migrációs válsághoz, amikor eleinte Magyarországot mindenki kinevette, azonban belátták, hogy igazunk lett azóta.

„Ukrajna tagsága veszélyes minden magyar emberre, függetlenül attól, hogy fideszes vagy sem!”

– hangsúlyozta, majd hozzátette: tiszteletben tartják a Tisza Párt szavazóinak véleményét, azonban szerinte a Voks 2025 lényege az az, hogy oda kell csapni azért, hogy ne pár százezer ember véleménye döntsön akkor, amikor az egész országról van szó.

Arról is beszélt, hogy Ukrajna tagsága végső soron arról szól, hogy Franciaország és Németország gyarmatosítani akarja. „Nem akarunk a franciákkal és a németekkel asszisztálni, hogy a meggazdagodjanak az ukrán tagságon! Mi már tudjuk mit jelent, ha megjelennek a multik, ezért nem akarunk ennek lefeküdni!” – jelentette ki Lázár János, aki szerint végső soron most két lehetőség harcáról szól a magyar politika:

vagy olyanok vezetik az országot, akik lefekszenek Brüsszelnek, vagy olyanok, akik a magyarok érdekeit képviselik.

Lázár János arról is beszélt többször, hogy több hibája is volt, illetve van a jelenlegi kormányzatnak, de azt szerinte nem lehet elvitatni, hogy a Fidesz–KDNP-nek valóban Magyarország az első, és ezért az ország és a nagykőrösi választók érdekeit akarják képviselni. Ezért problémás szerinte a Tisza Párt EP-képviselőjének a nyilatkozata, mivel egyrészről ezzel nyíltan azt üzenik, hogy ami rossz Magyarországnak, az jó a Tiszának, másrészről a korábbi baloldali pártok ide nem jutottak el, mivel voltak politikai vitáik, de soha nem akartak direkt ártani Magyarországnak.

Ismét a pedofilokkal szembeni halálbüntetésről beszélt

Szerinte 50-50 százalék a veszélye annak, hogy Magyarországon normális vagy abnormális világ lesz. A normalitással kapcsolatban arról beszélt, ez azt jelenti többek között, hogy a gyermek a legfontosabb, kiszolgáltatni nem lehet, és mindent meg kell tenni, hogy megvédjék őket a pedofíliától és a szexuális propagandától. Ezen a ponton a résztvevők mögött megjelent tüntetők egy kis csoportja hangoskodni kezdett, mire Lázár János úgy reagált: „Ezen a gyűlésen lehet kérdezni, Tisza-gyűlésen nem lehet.” Ezután azzal folytatta: kijavították a kegyelmi botrány kiváltó okát, ezért módosították a gyermekvédelmi törvényt is.

„Szerintem a pedofilokkal szemben a halálbüntetés is megengedhető, olyan erők kellenek, akik ezt nem rehabilitálják” – mondta, majd hozzátette: „Inkvizítor módjára kell fellépni ebben a kérdésben!”

Ezután beszélt az olcsó drogok jelentette problémáról, amely a vidéki fiatalokat érinti. Nincs annál veszélyesebb, mint a társadalom tudatos mérgezése – mondta, valamint ezért szerinte a terjesztőkkel, de leginkább a dílerekkel szemben kellene fellépni.

Ezután – összefoglalva az elmondottakat – arról beszélt, szerinte olyan politikusoknak kell vezetni az országot, akik vidékpártiak, drog- és pedofilellenesek, akik az ország érdekei mellett állnak. Szóba került még az élelmiszer-infláció is, ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy 2023 és 2024 között sokan veszteségeket szenvedtek el, ezért kellett bevezetni az árréstopot.

„Hol vannak olyanok, akik elküldik az Aldit meg a Lidlt, miközben lefekszenek Brüsszelnek?”

– kérdezte Lázár János, aki szerint ezért a jóléthez blokkolni kell az árakat, és fel kell lépni a multikkal szemben. Ebbe a tárgykörbe tartozik az energiaárak kérdése is, emlékeztetett: a visegrádi országokban drágább az áram, mint itthon, ezért szerinte azt kell kérdezni:

„Mennyi lenne a gáz és az áram ára akkor, ha a Tisza Párt lenne kormányon?”

– emelte ki Lázár János, aki szerint ebben az esetben 400 ezer forinttal többet kellene fizetni ezért a magyar háztartásoknak, majd emlékeztetett: mi voltunk, akik szembeszálltunk az áram- és gázszolgáltatókkal.

Említette az anyák szja-mentességet is, valamint szerinte olyan adópolitikára van szükség, ami segít az embereknek, ezenfelül kijelentette:

„Olyan politika kell, hogy magyarnak születni előnyt jelentsen.”

Beszélt arról is, hogy a kormány 90 milliárd forintot elkülönített nyugdíjemelésre, mivel van egy olyan politikai vállalásuk, hogy garantálják a nyugdíjak vásárlóerejének megőrzését. Viszont mindez csak akkor tartható fenn, ha az emberek felelősen politizálnak, többek között azokat az erőket támogatják, amelyek nem engedik be a migránsokat és Ukrajnát az unióba.

Kiemelt kép: Lázár János építési és közlekedési miniszter a Pátyon tartott Lázárinfón 2025. április 4-én (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)