Döntött az Országgyűlés: az EP-képviselőknek is kötelező lesz vagyonnyilatkozatot tenniük

Megszavazta kedden az országgyűlés, hogy a hazai átláthatósági normákhoz igazodó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük legyen az európai parlamenti képviselőknek is.

Orbán Viktor 2025. február 22-i évértékelő beszédében bejelentette, hogy az európai parlamenti képviselőknek is el kell készíteniük azt a fajta vagyonbevallást, amire magyar parlamenti képviselőket kötelezi a törvény – idézte fel az Index.

Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője pedig kifejtette, hogy a „fairség jegyében az lenne a helyes, ha mindenki, aki a közéletben szerepet vállal, aki hatalomra tör, aki hatalommal bír, aki közfelhatalmazással rendelkezik, az azonos mérce alá essen. Éppen ezért az európai parlamenti képviselőkre vonatkozó vagyonnyilatkozati szabályoknak is meg kell egyezniük a magyar parlamenti képviselőkre vonatkozókkal”.

Az Index kiemelte, hogy a javaslatban azzal érveltek, hogy „az elmúlt években az Európai Parlament egyes képviselőivel, magas rangú tisztségviselőivel összefüggésbe hozható korrupciós botrányok rávilágítottak arra, hogy a brüsszeli átláthatósági mechanizmusok nem nyújtanak megfelelő garanciát a közélet tisztaságának megteremtéséhez. A közbizalom helyreállítása és megerősítése érdekében a tagállamoknak fokozott felelősségük van saját képviselőik elszámoltathatóságának biztosításában. Ezt szolgálja a magyar vagyonnyilatkozati rendszer is, amely a legszigorúbbak közé tartozik. Az ebből fakadó kötelezettségek eddig nem vonatkoztak az európai parlamenti képviselőkre, holott ők is a magyar választópolgároktól kapott felhatalmazás alapján töltik be tisztségüket”.

Az elfogadott javaslat rögzíti, hogy a törvény – tiszteletben tartva az uniós jog által meghatározott kereteket – a hazai átláthatósági normákhoz igazodó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget ír elő az európai parlamenti képviselők számára.

Ha a képviselő megsérti a vagyonnyilatkozat-tételi előírásokat, megszűnhet a megbízatása.

A portál emlékeztet, hogy Vogel Evelin, Magyar Péter korábbi párja egy hangfelvételen beszélt arról, hogy a Tisza Párt vezetője 90 millió forintnyi részvénnyel rendelkezik, amit olyan tőzsdei információk segítségével keresett, amelyekről „nem kellett volna tudnia”. Az ügy az elmúlt időszakban újra napirendre került, de az európai parlamenti képviselő hangsúlyozza, hogy nem történt bennfentes kereskedés. A Magyar Nemzeti Bank még vizsgálja, hogy mi történt pontosan.

Magyar Péter a szavazás napján röviden kommentálta a döntést: „Az imént elfogadta az Országgyűlés a Lex Magyart, valamint az energiaitalok betiltását és a drogtörvény szigorítását. A nap, amikor a Fidesz egyszerre próbálta meg betiltani Magyar Pétert, az energiaitalokat és Deutsch Tamást. Jó vergődést, srácok!”.

