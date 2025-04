Árengedménnyel készül május első napjára több termálfürdő

Egyik-másik termálfürdő igen jelentős, akár 50-70 százalékos árengedményt is ad a strandszezon első napján.

Országszerte több termálfürdőben is május 1-én indul a szezon, ekkor nyitnak egyes fürdők – írja a Termalonline.hu.

Több fürdő árengedménnyel készül május első napjára,

ráadásul nem is elhanyagolhatóval, hiszen 50 százalékos, vagy még ennél is nagyobb kedvezményeket is találni az ajánlatok közt.

A Cserkeszőlői Gyógy- és strandfürdő május 1-én ünnepli megnyitásának 70. évfordulóját, ennek alkalmából egész hétvégés programokkal készülnek és

70 százalékos kedvezménnyel kínálják a fürdőbelépőket.

Az Abonyi Termál- és Strandfürdőben is akcióval készülnek a hosszú hétvégére: a felnőtt napijegy 1495 forintba, a diák és a nyugdíjas jegy 1050 forintba, a gyermek belépő pedig 750 forintba kerül majd.

A Hajdú-Bihar vármegyei Polgár termálfürdője szintén május 1-én nyit, egységesen 1500 forintos belépővel, 14 év alatt ingyenes belépéssel. A Kabai Városi Gyógyfürdő úszóversennyel, valamint egységes 1000 forintos belépővel várja a vendégeket csütörtökön.

A legnagyobb kedvezmény tazonban a Párkányban található Vadas Thermal Resort fürdőben kínálja, itt ugyanis hagyomány, hogy

a nyitónapon a belépés mindenki számára ingyenes.

