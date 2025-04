A ragadós száj- és körömfájás miatt válságba került Rábapordány költségvetése

Súlyos pénzügyi nehézségekkel néz szembe Rábapordány önkormányzata, miután a helyi Mezőgazdasági Zrt.-t súlyos veszteség érte a száj- és körömfájás-járvány miatt. A ragályos betegség következtében felszámolták a vállalkozás tejelő szarvasmarha-állományát, valamint le kellett ölniük a sertéstelepen tartott állatokat is – ennek pedig közvetlen hatása lett a település anyagi stabilitására.

A járvány miatt megrendült cég, amely évek óta a község legnagyobb munkaadója és adófizetője volt, és rendszeresen támogatta az önkormányzati és közösségi kezdeményezéseket is. A vállalkozás kiesése azonban komoly nehézséget jelent a falu költségvetésében – közölte a Kisalföld.

A kialakult helyzetről Visy László polgármester a következőképp nyilatkozott: „A rábapordányi önkormányzat, a település fejlődése nagy mértékben függ a Mezőgazdasági Zrt.-től, hiszen a legnagyobb munkaadója a környéknek és a legnagyobb adófizetőnk is. Emellett kiváló kapcsolatban működtünk együtt és ahol csak tudta, a vállalkozás támogatta törekvéseinket. A zrt.-t ért óriási veszteség emiatt aztán nem csak az ott dolgozókat, a családokat, a partnergazdákat és vállalkozásokat, a beszállítókat, hanem bennünket is komolyan érint és kihívást jelent. Mondhatom, hogy a következmények súlyosak”.

A kieső befizetések és támogatások hatására az önkormányzat máris megszorító intézkedéseket vezetett be.

Az önként vállalt támogatásokat felfüggesztik, nem lesznek önkormányzati rendezvények, és több tervezett beruházást is elhalasztanak.

A polgármester hangsúlyozta, hogy csak a már megkezdett fejlesztések – például a hivatal és az óvoda udvarának parkosítása, valamint a játszótéri eszközök telepítése – folytatódnak. Ezek 80 százalékos készültségben vannak, ezért a befejezésük még finanszírozható.

A többi projektet és minden „nem kötelező” önkormányzati kiadást elhalasztanak.

A megszorításokról Visy László így fogalmazott: „A faluban csak a civil szervezetek által szervezett rendezvényeket tartjuk meg, minden önkormányzati megmozdulás elmarad 2025-ben. Felfüggesztjük a támogatások kifizetését, melyeket önként vállalt feladatként teljesítettünk eddig. Többek között az óvoda- és iskolakezdési-, születési-, temetési-, első lakáshoz jutási-, idősek napi-, házasságkötési- és a gyógyszertámogatást és nem veszünk a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatban sem”.

A polgármester szerint ezek az intézkedések szükségesek a település működőképességének fenntartásához.

A járvány okozta anyagi veszteség nem csupán az idei évre vetítve jelent problémát, hanem a következő költségvetési évre is.

„A veszteség hatása nem csak az idei évünket, de 2026-ot is érinti majd” – jegyezte meg Visy László. A polgármester hozzátette, hogy a falu továbbra is működtetni fogja intézményeit, és a kötelező feladatellátás biztosított lesz.

„Rábapordány még soha nem volt ilyen nehéz helyzetben. Stabil költségvetéssel rendelkeztünk, ami most felborult, de biztos vagyok benne, hogy jól átgondolt, jól szervezett gazdálkodással és feladatellátással képesek leszünk úrrá lenni ezen a nehéz helyzeten is. Tudom, hogy a rábapordányiak megértik, hogy az intézkedésekre most szükség van” – zárta gondolatait a település vezetője.

