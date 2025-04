A Máltai Szeretetszolgálat bázisára látogatott Pintér Sándor

Pintér Sándor látogatást tett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egészségügyi és Logisztikai Központjában Bicskén. A miniszter megtekintette a telemedicina ellátás bázisát, a helyben működő labordiagnosztikai és gyógyszerellátási központot. Az ott dolgozók bemutatták a hátrányos helyzetű településekre összpontosító telemedicina programban részt vevő mobil rendelőket, azok felszerelését, valamint a gyógyszerközpont egyénre szabott gyógyszerelési technológiáját – olvasható Belügyminisztériumnak az MTI számára eljuttatott közleményében.

A telemedicina ellátás hibrid ellátási forma, amelyet az ország öt helyszínén felállított Egészségpontok szerveznek, úgy, hogy mobil rendelőkkel látogatnak el a felzárkózó településekre – írták. Kiemelték:

a tizenkét guruló háziorvosi rendelőben, azaz minden autón egy műszaki felelős gépkocsivezető és egy nővér teljesít szolgálatot.

Kifejtették: a rendeléseket fejlett, innovatív telemedicinális eszközökkel végzik, mint például a digitális fonendoszkóp, amit a nővér helyez a beteg mellkasára és az akár több száz kilométerre lévő orvos távolról, online hallgatja a szív és tüdőhangokat.

Az orvosnak nem kell fizikailag a helyszínen lennie, bárhonnan be tud csatlakozni a rendelésekbe – írták. Hozzátették: az orvosi szaktudás virtuális térbe helyezésével a hátrányos helyzetű településeken is helyben biztosítható magas színvonalú alap és szakellátói tevékenység, mint például a helyszíni labor, ultrahang és szemészeti vizsgálatok. A közlemény szerint a bicskei Egészségügyi és Logisztikai Központ a telemedicina ellátás bázisaként működik, emellett orvosi laboratóriumi és személyre szabott gyógyszerellátási hátteret is ad az egészségügyi szolgáltatásokhoz.

Az orvos által felírt e-recepteket a gyógyszerközpont gyógyszerész munkatársai ellenőrzik, majd a gyógyszereket napszak szerint csomagolják össze és továbbítják a pácienseknek.

A mobil rendelőben megvizsgált, de további ellátást igénylő betegnek a helyi viszonyokat jól ismerő munkatársak segítenek időpontokat foglalni és eljutni a szakellátásba vagy kórházba. Az Egészségpontok továbbá a helyi önkormányzatokkal együttműködve segítenek a kórházból kikerülő vagy segítségre szoruló lakók ellátásának megszervezésében is. Írták még: a program hatékonyságát jól mutatja, hogy a telemedicina rendelések keretében 2024-ben 40 településen 7182 főt láttak el.

Kiemelt kép: Pintér Sándor belügyminiszter (Fotó: MTI/Illyés Tibor)