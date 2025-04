Orbán Viktor: 2010-ben egy csődtömeg volt az ország, ma egymillióval többen dolgoznak

Magyarországon a munka visszanyerte becsületét, és a fiatalok többsége ismét biztos szaktudást akar a kezébe – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a XVIII. Szakma Sztár Fesztivál megnyitóján hétfőn a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban.

A miniszterelnök azt kérte a fiataloktól, hogy legyenek büszkék a szüleikre, mert nekik köszönhető, hogy Magyarországon ismét a szakmáké a jövő.

Felidézte:

2010-ben, amikor nemzeti kormány alakult, Magyarország „leginkább egy csődtömeg volt. Önök büszkék lehetnek a szüleikre, akik kemény munkával kirántották Magyarországot a csődhelyzetből, talpra állították és visszaadták az önbizalmát. M a egymillió emberrel több dolgozik, mint 15 éve”

– fogalmazott.

Orbán Viktor a fiatalokhoz szólva azt is kiemelte: a szüleiknek köszönhetik, hogy a munka visszanyerte becsületét, és a fiatalok többsége ismét biztos szaktudást akar a kezébe.

„Nekik köszönhetik, hogy a legkorszerűbb szakképzést építettük ki Magyarországon, 140 milliárd forint értékben fejlesztettük a szakmunkás képző helyeket, tantermeket, új épületeket, gépparkokat. Nekik köszönhetik a szakmunkás ösztöndíjrendszert, a munkáshitelt és a 25 év alattiak adómentességét. Nekik köszönhetik, hogy egy jó asztalos ma már havi 800 ezer forintot is hazavihet, egy jó villanyszerelő havi egymilliót is megkereshet, és önök ennél is többet fognak keresni, ha rendesen kitanulják a szakmájukat és elég szorgalmasak lesznek” – magyarázta a kormányfő.

Orbán Viktor szerint a jövőben csak olyan ország lehet sikeres, amely megbecsüli a tehetséges, szakmájukat magas szinten művelő embereket, Magyarország pedig ilyen ország – emelte ki.