Háromszázezer látogatót várnak Debrecen nyári kulturális fesztiváljaira

Mintegy háromszázezer látogatót várnak Debrecen nyári kulturális nagyrendezvényeire: a júniusi Debrecziner Gourmet Fesztiválra, a júliusban megrendezendő bor- és jazznapokra, illetve az augusztusi virágkarneválra – közölték a szervezők a nagyerdei Békás-tónál tartott sajtótájékoztatón hétfőn.

Papp László (Fidesz–KDNP), Debrecen polgármestere elmondta, a gourmet-fesztiválon 23 neves hazai étterem mutatkozik be, és az ország legismertebb séfjei, köztük Michelin-csillagos séfek főznek majd a nagyerdei Békás-tó környékén június 13-15. között – írja az MTI. Dobos Zita, a fesztiválokat szervező Főnix Kft. igazgatója kiemelte, hogy felállítanak egy konténerkonyhát a Nagyerdőben, ahol a séfek látványfőzéssel és kóstolóval várják majd az érdeklődőket.

A fesztivál az idén a „filmes ételek” tematikája köré szerveződik: ikonikus filmekből ismert ételek is készülnek majd a Békás-tó partján.

Ugyanaz a helyszín ad otthont július 31. és augusztus 2. között a Debreceni bor- és jazznapoknak, ahol első alkalommal lesz jelen mind a 22 hazai borvidék – ismertette Papp László, hozzátéve, hogy Erdélyből, a délvidékről és a felvidékről is érkeznek borászok és borok a fesztiválra. A jazzfesztiválon három színpadon 40 különböző zenei formáció mutatkozik majd be – tette hozzá Dobos Zita. Az augusztus 15-20. közötti karneváli hét legjobban várt rendezvénye idén is a virágkarnevál lesz – jelezte a polgármester, felidézve, hogy az első virágos felvonulás a helyi nőegylet kezdeményezésére történt 120 évvel ezelőtt Debrecenben.

Papp László azt mondta, az idei karnevál e múlt század eleji kezdeményezéshez nyúlik vissza, hogy a virágkarnevál újra a közösségi összefogás és az értékteremtés ünnepe lehessen.

Dobos Zita hozzátette: a virágkocsik mellett kiemelt szerepet kapnak a táncegyüttesek, a civil szervezetek, alkotóközösségek. A karneváli felvonulást német, török, olasz, spanyol, francia, kínai, brazil és görög tánccsoportok is színesítik majd – mondta az igazgató.

Kiemelt kép: A debreceni Nagyerdő parkerdei része egy 2023-as drónfelvételen (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)