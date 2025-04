Palkovics László bejelentette: humanoid robotok gyártásába kezdhet Magyarország

Humanoid robotok gyártása kezdődhet Magyarországon, az autóipar bevonásával – erről beszélt Palkovics László kormánybiztos egy interjúban. Az emberszerű robotok gyártása mellett az önvezető autók nagyobb térnyerését is szeretné megvalósítani a kormány, Budapesten pedig tervben van egy mesterséges intelligenciával működő, felhő alapú közlekedés-biztonsági rendszer kiépítése.

Emberszerű robotok gyártása kezdődhet Magyarországon és felhőalapú közlekedésirányítási rendszer épülhet ki Budapesten – erről beszélt az Indexnek Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos, aki március végén járt Izraelben. A magyar delegáció látogatásának célja a kormánybiztos szerint a mesterséges intelligencia területén történő együttműködési lehetőségek feltérképezése és konkrét projektek elindítása volt.

Palkovics László találkozott Amnon Shashua professzorral, a Mobileye – egy közlekedésirányítási rendszert fejlesztő cég – alapítójával, akinek a humanoid robotok gyártására szakosodott vállalatát is meglátogatta:

„Az izraeli humanoid robot teljesen úgy mozog, mintha ember volna”

– mondta Palkovics László, aki arról is beszélt, hogy a cég ezeket a robotokat kereskedelmi cégeknek fogja kiszállítani olyan munkára, amit az emberek nem tudnának elvégezni.

A kormánybiztos szerint tehát az az igazán meglepő, hogy mostanra az emberszerű gépek fejlesztése és gyártása mostanra üzletileg is megtérülő vállalkozássá vált. A kormánybiztos szerint az izraeliek és a magyar kormány aktívan keresnek gyártópartnert Magyarországon, az autóipar pedig az alapot jelentheti a humanoid robotok gyártásához, mivel a kormánybiztos szerint „a robot hasonló bonyolultságú termék, mint egy autó”. Jelenleg a gyártáshoz szükséges partnert keresik.

Önvezető autó, felhőalapú közlekedésirányítási rendszer

Az autóiparral összefüggésben kerültek szóba az önvezető autók, illetve mikor jöhetnek Magyarországra.

„Az önvezető autó már itt van”

– mondta Palkovics László, majd kifejtette: Németországban már engedélyezték a négyes szintű önvezetést, ami azt jelenti, hogy bizonyos útvonalakon emberi beavatkozás nélkül közlekedhetnek a járművek, de még szükség van egy biztonsági sofőrre (safety driver), aki a volán mögött ül. Elmondása szerint ebben Magyarország sem akar lemaradni, ezért 2016-ban engedélyezték az ömvezető autók biztonsági sofőr melletti tesztelését országutakon, valamint próbálják a német szabályozást beépíteni a magyar jogrendszerbe.

Az autóipar és önvezető autók mellett szóba került a közlekedési rendszer irányításának kérdése is, itt Palkovics László beszélt az izraeli Mobileye céggel folytatott együttműködésről is, amely az önvezető járművek fejlesztésén túl egy új budapesti projektet is magában foglal. A cég felhőalapú irányítási rendszert fejlesztett ki, ami hosszú távon persze az autonóm eszközökre, autonóm autókra vonatkozik.

„Budapesten is lenne egy felhő, ami autonóm autókat irányítana.”

„Közben feltérképezzük a fővárost abból a szempontból, hogyan szoktak közlekedni a járművek” – fejtette ki, valamint egy ilyen rendszer több szempontból is hasznos lenne a fővárosban. „Ha valami történik, abban a pillanatban az információ megjelenik a felhőben. Leegyszerűsítve, ha egy gyalogos éppen kilép az épület takarásából, és ez az információ felkerült a felhőbe, akkor bár az autó szenzora nem látja, hogy jön a gyalogos, de a felhőből kap egy figyelmeztetést, hogy ezzel kalkuláljon, mielőtt megtörténne a baj” – magyarázta.

Szóba került a mesterséges intelligenciával szembeni félelem, miszerint elveszi az emberek munkáját, Palkovics László ezt alaptalannak gondolja.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Getty Images)