Kiábrándító adatokat közölt a KSH: egy lélektani határ alá zuhanhatott be a magyar születésszám

Az előzetes adatok szerint 2025 márciusában 5885 gyermek született, és 11 198-an haltak meg; az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 8,9, a házasságkötéseké 2,0 százalékkal mérséklődött, a halálozásoké 4,9 százalékkal nőtt – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken az MTI-vel. A friss adat szerint ez már a második hónap, amikor a születések száma a 6000-es határ alatt van.

Az előző hónapban rekordalacsony születési adatot közölt a KSH: akkor azt írták, hogy februárban mindössze 5653 gyermek született.

Ez a legalacsonyabb szám volt azóta, hogy a KSH rögzíti a születési adatokat (az előző mélypont a 2024 júniusi adat volt, amikor 6040 gyermek született).

A KSH most a márciusi adatokat közölte, és újabb mélypontról ugyan nincs szó (ez részben a februári és a márciusi hónap hossza közti háromnapos különbséggel is magyarázható), de könnyen elképzelhető, hogy a születésszám mostantól kezdve 6000 fő alatt marad, hacsak nem áll be valamilyen jelentős változás a demográfiában. A hivatal szerint ugyanis márciusban

5885 gyermek született – 8,9 százalékkal, 572-vel kevesebb, mint 2024 márciusában;

és 11 198 ember vesztette életét – ez pedig 4,9 százalékkal, 523-mal több az egy évvel korábbinál.

A természetes fogyás a 2024 márciusi 4218-cal szemben 5313 fő volt – tette hozzá a KSH. Azt is közölték, hogy márciusban 2968 pár kötött házasságot – 2,0 százalékkal, 61-gyel kevesebben tettek Így, mint egy évvel korábban.

Így fest a nagyobb kép

A friss adatok tükrében szerint a január és március közti időszakban összesen 17 945 gyermek jött világra – 7,2 százalékkal, 1397-tel kevesebb, mint az előző évben. Ezen belül januárban 4,1, február-márciusban 8,8 százalékkal kevesebb volt az élveszületések száma, mint 2024 azonos hónapjaiban. A szökőnaphatástól megtisztított születésszám január-márciusban 6,2 százalékkal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakinál a KSH szerint.

Hozzáfűzték:

a teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke jelenleg 1,31, míg egy évvel korábban 1,38 volt.

A közlemény szerint a január-március közti időszakban mindeközben 35 245-en haltak meg – 4,4 százalékkal, 1484-gyel többen az egy évvel korábbinál; januárban 7,7, februárban 0,3, márciusban pedig 4,9 százalékkal többen hunytak el, mint az előző év azonos időszakában. A szökőnaphatástól megtisztítva a halálozások száma január-márciusban 5,6 százalékkal volt magasabb, mint az előző év azonos időszakában – írták.

A születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 17 300 fő volt, 20 százalékkal több az előző évi, 14 419 fős értéknél. A szökőnaphatástól megtisztítva a természetes fogyás 21 százalékkal volt magasabb, mint az előző év azonos időszakában – tették hozzá.

A KSH közlése szerint január-márciusban összesen 6614 pár kötött házasságot, 6,4 százalékkal, 452-vel kevesebb az egy évvel korábbinál; januárban 4,3, februárban 14, márciusban 2,0 százalékkal kevesebb házasságkötés történt, mint 2024 azonos hónapjaiban. A házasságkötések szökőnaphatástól megtisztított száma január-márciusban 5,3 százalékkal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban.

Az adatok alapján ezer lakosra 7,6 élveszületés és 15,0 halálozás jutott.

Az élveszületési arányszám 0,5 ezrelékponttal alacsonyabb, míg a halálozási arányszám 0,8 ezrelékponttal magasabb volt, mint 2024 január-márciusában. A természetes fogyás 1,3 ezrelékponttal, 7,4 ezrelékre nőtt, ezer élveszületésre 2,8 csecsemőhalálozás jutott, amely 1,3 ezrelékponttal alacsonyabb az előző év azonos időszakinál.

Megállapították, hogy a házasságkötési arányszám 2,8 ezrelék volt, 0,2 ezrelékponttal alacsonyabb, mint egy évvel korábban.

Közölték azt is, hogy a születések száma az összes magyar régióban mérséklődött az előző év azonos időszakához képest, de a legnagyobb mértékű csökkenés Budapesten, Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon történt.

A halálozások száma az összes régióban nőtt az előző év azonos időszakához képest, a legnagyobb növekedés Észak-Magyarországon, Budapesten és Közép-Dunántúlon következett be. A természetes fogyás mértéke minden régióban emelkedett. Az országosnál nagyobb mértékű volt a növekedés Észak-Magyarországon, Budapesten és Közép-Dunántúlon. A házasságkötések száma a régiók közül egyedül Dél-Dunántúlon nőtt, minden más régióban csökkent, a legnagyobb mérséklődés Észak-Magyarországon, a fővárosban és Nyugat-Dunántúlon történt – sorolták.

A közlemény alapján 2024 április és 2025 március között 76 103 gyermek született, 7195-tel, 8,6 százalékkal kevesebb a megelőző 12 havinál. Hozzátették, hogy 128 984-en haltak meg, 1952-vel, 1,5 százalékkal többen, mint a megelőző 12 hónapban. Ebben az időszakban 46 098 pár kötött házasságot, 4850-nel, 9,5 százalékkal kevesebb a megelőző 12 havinál – áll a közleményben.

