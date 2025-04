Lázár János: Brüsszel Ukrajna-párti kormányt akar Magyarország élén látni - kövesse nálunk a Lázárinfót!

Az építési és közlekedési miniszter országjárása során Lázárinfó címmel újabb és újabb vidéki helyszíneken tart utcafórumot. Csütörtök délután a pécsi emberek kérdéseire reagál Lázár János. Kövessék nálunk élőben a negyedik Lázárinfót!

Kisvárda, Páty és Sarkad után Pécsen tart Lázár János utcafórumot Hoppál Péter országgyűlési képviselővel, ahol a helyieknek beszámol az adott térségben történt és várható fejlesztésekről ismerteti a kormány programjának legfontosabb pontjait, majd igyekszik megválaszolni az emberek kérdéseit.

A fórum elején Lázár János felidézte, hogy

2010-ben még 40 ezer álláskereső volt a térségben, jelenleg pedig 10 ezer

tehát 30 ezer új munkahely született.

„Ma Baranya megyében, aki akar, az tud dolgozni” – szögezte le a miniszter, aki ezután a térség életét meghatározó beruházásokról is beszélt. Kiemelte, hogy a mohácsi Duna-híd visszaemeli Pécset az ország fókuszába, majd az út és iparfejlesztésekről is szót ejtett.

„Nincsen tabu, nincsen limit” – így bátorította a fórum résztvevőit a miniszter arra, hogy kérdezzenek.

A Voks2025 szavazással kapcsolatban kifejtette, hogy nem érdeke a magyarságnak Ukrajna uniós csatlakozása.

A korábbi Lázárinfókhoz hasonlóan elmondta, hogy

50 százalék az esélye, hogy békében, egy normális világban fogunk élni, és annak is, sőt, most egy kicsivel több is, hogy nem egy normális világ következik.

„Ha Ukrajnát beengedjük az Európai Unióba, akkor a magyaroknak biztos, hogy kevesebb jut” – szögezte le a politikus.

Lázár János kiemelte, hogy a franciák és a németek eldöntötték, hogy Ukrajnát be kell nyomni az unióba és kitért arra is, hogy a Tisza Párt is ezt a célt szolgálja.

„Két párt van, Magyar Párt és Brüsszel Párt”

– hangsúlyozta.

Rámutatott, hogy kétfajta politikus van, az egyik azt mondja, álljunk be a sorba, merjünk kicsik lenni. A másik pedig azt, hogy merjünk egyenes gerinccel járni.

Felidézte Kollár Kinga beszédét, amelyben a Tisza Párt EP-képviselője egyértelművé tette, hogy nem a magyarok érdekét képviseli.

„Minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb a Tisza Pártnak”

– mutatott rá a kormánypárti politikus, aki szerint súlyos hiba, ha olyanok vannak Brüsszelben, akik nem az ország érdekeit képviselik.

Rámutatott, hogy

Brüsszel Ukrajna-párti kormányt akar Magyarország élén látni.

A vidéken élők gondjaival kapcsolatban kifejtette, hogy 550 ezer az átlagkeresett Baranyában és 750 Budapesten, egy budapesti nyugdíj 300 ezer forint egy pécsi nyugdíj mondjuk 2015 ezer forint.

„Ezeket a különbségeket akkor lehet megszüntetni, ha pártállástól függetlenül a vidéki települések lehetőséget kapnak arra, hogy boldoguljanak” – hangsúlyozta a miniszter, aki a fórum során többször is nehezményezte, hogy az ellenzéki politikusok nincsenek jelen.

„Magyarországon 8 millió ember él vidéken, ők az ország legnagyobb és leghátrányosabb helyzetben lévő kisebbsége, akinek a sorsán változtatni kell” – tette hozzá.

Magasabb keresett, kevesebb adó és vásárlóképes nyugdíjak

– sorolta a kormány által megfogalmazott jólét legfontosabb pontjait a miniszter, aki megemlített számos olyan intézkedést, amely a jólétet szolgálja.

Az életszínvonal emelkedését a húsfogyasztásra vonatkozó hazai adatokkal is alátámasztotta a miniszter.

„Egy magyar ember 2010-ben egy évben 53 kg húst evett, 2024-ben meg 70 kiló húst evett”

– részletezte Lázár János, aki szerint a húsfogyasztás növekedése is jelzi, hogy javult az emberek szociális helyzete hazánkban.

„Ez nem bűn, ez a magyar lélek” – hangsúlyozta a politikus utalva arra, hogy a magyarok szeretik a hasukat.

„A háborúnak mindig infláció a következménye”

– szögezte le, majd példaként említette, hogy az első és a második világháború következtében is tönkrement pénz.

Lázár János kifejtette, hogy a szomszédunkban dúló háború miatt 2023-ban és 2024-ben 40 százalékos infláció volt az élelmiszerárakon, ezért volt szükséges az árstop és az árrés bevezetése.

„Nincs még Európában olyan kormány, amely szembe mert volna menni az Aldival, a Lidl-el vagy az őket finanszírozó bankokkal annak érdekében, hogy levigye az élelmiszerek árát”

– hangsúlyozta a kormánypárti politikus, aki azt is felidézte, hogy 2010-ben másfél millió olyan ember volt Magyarországon, akinek devizahitele volt.

„Mi vertük szájba a bankokat, annak érdekében, hogy a devizahiteleseknek segítsünk”

– emlékeztetett a miniszter.

A kormány érdemeit soroló miniszter arra is emlékeztetett, hogy mikor elszabadultak a közüzemi díjak, bevezették a rezsicsökkentést, amelynek köszönhetően a mai napi napig, mi fizetjük a legkevesebbet a lakossági villamosenergiáért és a gázért a térségben. A korábbi Lázárinfókhoz hasonlóan Pécsen is azt kérte az egybegyűltektől, hogy ha majd a Tisza Párt tart olyan gyűlést, ahol esetleg kérdezni is lehet, faggassák arról a párt politikusait, hogy mennyi lesz az áram és a gáz ára a lakosság számára, amennyiben hatalomra kerülnek.

„És mennyi lesz a személyi jövedelemadó?” – sorolta tovább Lázár János azokat a kérdéseket, amelyeket szerinte célszerű a Tisza Párt politikusainak szegezni, majd emlékeztetett arra, hogy a kormány intézkedésének eredményeként

rengeteg gyermeket nevelő nő fog személyi jövedelemadó mentességet élvezni hazánkban.

„Mi azt garantáljuk, hogy a nyugdíjak vásárló értékét megőrizzük… Van egy 3.2 százalékos nyugdíjemelés, van 13 havi nyugdíj” – hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy lesz még ősszel is lesz nyugdíjemelés, attól függően, hogy alakul az infláció.

Kitért arra is, hogy ma egymillióval több ember dolgozik hazánkban, mint 2010 előtt.

„Orbán Viktor a magyarok embere, Magyar Péter pedig a Brüsszeliek embere”

– nyomatékosította a pécsi fórumon is a miniszter, aki beszéde után az érdeklődők kérdéseire reagált.

Kiemelt kép: Lázár János építési és közlekedési miniszter utcafórumon Pátyon 2025. április 4-én (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)