Kiszivárgott a kérdéssor – ezért ordibált Magyar Péter a jegybank női munkatársával

Megszerezte a sajtó azt a 24 tételből álló kérdéssort, amelyek miatt kedd délután indulatos hangnemben hívta fel Magyar Péter a jegybankot. A kérdések jól dokumentált tranzakciókra vonatkoztak, az MNB azonban elsősorban a 2023. július 21-i részvényügyletek miatt várt magyarázatot az ellenzéki politikustól.

A Magyar Nemzeti Bank 24 részletes kérdéssel szembesítette Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét és EP-képviselőjét, aki bennfentes kereskedelem gyanújába keveredett – tudta meg az Index. A jegybank munkatársai pontosan – dátumokkal, megbízási számokkal, pontos részletezéssel – dokumentált tranzakciókkal kapcsolatban kérdezte az ellenzéki politikust, valamint arról, hogy mikor és milyen részvényeket vásárolt. Az Index szerint

a kérdések alapján az MNB tételes ismeretekkel rendelkezik azokról az ügyletekről, amelyek alapján a jogsértés gyanúja fennállhat.

Ahogy ezt tegnap a hirado.hu is megírta, indulatosan lépett fel a Magyar Nemzeti Bank női munkatársával szemben egy keddi telefonbeszélgetés során az egyik hazai politikai párt vezetője akit az után keresett meg a jegybank, hogy a törvényi kötelezettségének eleget téve hivatalból piacfelügyeleti eljárást indított több személlyel szemben bennfentes kereskedelem gyanúja miatt. A bennfentes kereskedelem alapján sejthető volt, azóta pedig megerősítést nyert a feltételezés, hogy a szóban forgó párt vezetője nem más, mint Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.

A Magyar Péter által „2025. április 22-én, 17:01-kor indított telefonhívásában kifogásolta a jegybank írásbeli nyilatkoztató végzésében foglalt határidőt. A Magyar Nemzeti Bank a végzést már 2025. március 19-én megküldte az érintett részére, a küldeményt csak április 14-én vették át, a válaszadási határidő április 22-én járt le” – írták a jegybank szerdai közleményében. Elmondásuk szerint az ügyintéző tájékoztatta a betelefonálót arról, hogy jogi képviselője határidő-hosszabbítási kérelmet nyújtott be, de a politikus indulatosan kérte számon a jegybank munkatársán a határidőt. A sajtó számára most kiszivárgott kérdéssor szerint az MNB 24 kérdést tett fel az ellenzéki politikusnak, azonban

külön kiemelték a 2023. július 21-i OPUS-részvényügyleteket, ugyanis a szóban forgó tranzakciók miatt merült fel a bennfentes kereskedelem gyanúja.

Az Index információi szerint Magyar Péter „2023. július 21-én 11 óra 16 perckor harminchét ezer darab részvényre adott be eladási megbízást”, és a tételes kimutatásban minden egyes júliusi tranzakciója nyomon követhető megbízási számra bontva, így az is, hogy később esetlegesen mennyit értékesített – dacára annak, hogy a politikus ezt tagadta. A jegybank első kérdése a következő volt:

„Kérem, nyilatkozzon arról, hogy 2023. július 21-én miért adott tőkepiaci megbízásokat OPUS-részvényre – itt a jegybank szakemberei még az ISIN-számot is feltüntetik –, illetve milyen információ, adat, elemzés alapján kereskedett aznap? Miből fedezte a tranzakciókat?”

Emellett a 2025. február 13-ai Facebook-bejegyzésével is szembesítették Magyar Pétert, amiben azt állította, nem is vett és nem is adott el részvényt, miközben a dokumentált tranzakciók ennek ellentmondanak.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza párt elnöke és EP-képviselője (Fotó: MTI/Purger Tamás)