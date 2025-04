Egy tetterős, összetartó, büszke közösségbe várjuk a fiatalokat, üzente a honvédelmi miniszter

A honvédség megújulása, erősödése folyamatos, nagy léptekkel halad a csapatok újrafegyverzése, az általuk használt technika élvonalbeli szintre emelése – mondta a honvédelmi miniszter csütörtökön Szentesen a Damjanich laktanyában, a műszakiak napján.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról beszélt, hogy egy régi hagyományt folytatnak az ünnepi állománygyűlésen és a szentesi már a második helyszín, ahol ezt elmondhatja. Hozzátette: március 13-án Kecskeméten járt, hogy az elismerések átadása ne csak budapesti központi ünnepségeken, hanem helyben is megtörténhessen. Az eseményen mások mellett részt vett Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára is.

Fontosnak ítélte, hogy az elöljárók alkalmanként elmenjenek az alakulatokhoz, és az elismerésre érdemesek a teljes állomány előtt, helyben kapják meg a kitüntetést,

az ugyanis még hangsúlyosabb, ha a kitüntetett az egész alakulat tiszteletét érezheti. A miniszter elmondta, ugyancsak fontosnak tartja, hogy egy kiemelkedő teljesítmény példája az egész alakulat számára emlékezetes esemény legyen.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezrede ünnepi állománygyűlésen a műszakiak napján a szentesi Damjanich laktanyában 2025. április 24-én (Fotó: MTI/Oláh Tamás)

Hozzátette: azért látogatja végig az alakulatokat, hogy maga lássa mindazt a változást, amelyet a tavaly nyáron életbe lépett törvénymódosítások hoztak, és azt, ahogy a változások folyamata ezekben a hetekben lezárul.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kijelentette: veszélyekkel teli korban élünk, de a kormány időben lépett, sok európai országot megelőzve elindította a hadseregfejlesztést. Ennek része volt a jogszabályi környezet kiigazítása is, egy ütőképes hadsereg kialakítása érdekében.

A Magyar Honvédségnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a régió meghatározó katonai erejeként garantálni tudja a magyar emberek biztonságát akár egy háborúban is – hangsúlyozta.

„Nekünk Magyarország biztonsága az első!” – emelte ki, megjegyezve: ez határoz meg minden fejlesztést.

Évtizedekig tartó leépítés és háttérbe szorítás után a társadalom látja és egyre jobban érti a honvédséget, a jól kiképzett, jól felfegyverzett magyar katonákat. Úgy folytatta: „egy tetterős, összetartó, büszke közösségbe várjuk a fiatalokat”.

Beszédében megemlékezett Búvár Kundról, aki egy hazánk elleni egész hadjáratot akadályozott meg, amikor egy éjjel megfúrta a német birodalmi hajókat. Felidézte azt is, hogy Török Ignác honvéd vezérőrnagy műszaki alakulata a magas vízállású Dunán 1849. április 25-én lehetővé tette a komáromi csata megnyerését. Elismeréssel szólt az első és második világháborúban az ellenséges tűz alatt vert hidaktól, a lehetetlen körülmények között lefektetett vasútvonalaktól kezdve egészen az Árpád-vonalig – az egyetlen erődítményrendszer kiépítéséig, amelyet nem törtek át a második világháborúban.

„Van mire büszkének lennünk és ami ennél is fontosabb: van kikre büszkének lennünk” – hangoztatta.

A jelenben a MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezredre, egy hazáját és nemzetét elkötelezetten szolgáló közösségre vagyunk büszkék – fogalmazott, hozzátéve, hogy az alakulat egyebek mellett az árvizeknél vagy a vörösiszap-katasztrófánál nyújtott segítséget, az elmúlt napokban a száj- és körömfájás megbetegedésnél, de a missziókban is jelen vannak. A kitüntetések is a katonák elkötelezettségét mutatják – emelte ki, és hangsúlyozta: a szomszédban zajló háború is megmutatta, hogy a műszakiak nélkül nincs ütőképes hadsereg.

A honvédség megújulása, erősödése folyamatos. Nagy léptekkel halad a csapatok újrafegyverzése, az általuk használt technika élvonalbeli szintre emelése – mondta. Ezzel együtt nőnek az illetmények, de nőnek az elvárások is – tette hozzá. Kijelentette: a honvédségnek a legjobbakra van szüksége.

A honvédelmi miniszter a beszéde után Zsóri Ferenc alezredesnek Szolgálati érdemjel babérkoszorúval ékesített arany fokozatát adományozta, és további elismeréseket is átadott.

A honvédelmi miniszter, Zsóri Ferenc alezredesnek a Szolgálati érdemjel babérkoszorúval ékesített arany fokozatát adományozza a műszakiak napján (Fotó: MTI/Oláh Tamás)

Kiemelt kép: Katonai tiszteletadással fogadja Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztert a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezrede az ünnepi állománygyűlésen a műszakiak napján a szentesi Damjanich laktanyában 2025. április 24-én (Fotó: MTI/Oláh Tamás)