Vége a dugóknak: megújul a Dohány utca, felszabadulnak a trolik

Változik a forgalmi rend a Dohány utcában: felszabadul a trolik útvonala, szélesebbek lesznek a járdák, és biztonságos kerékpározásra is lesz lehetőség Erzsébetváros központi részében – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint megszűnnek az elakadások, hiszen aktív szakaszába lépett az a munka, amelynek elvégzéséről a BKK koordinálásával a VII. kerület, a fővárosi önkormányzat klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottsága és a Budapest Közút szakértői közösen döntöttek.

A forgalmirend-változás lényege, hogy a gyorsabb troliközlekedéssel közel 20 ezer utasnak javulnak a mindennapjai a fővárosban, miközben a felszabaduló járdák és a fejlesztett kerékpáros hálózat további előnyöket és alternatívákat társít a közösségi közlekedés gyorsítása mellé – írták.

Kifejtették, hogy

a Dohány utcában a megállási tilalmak a menetirány szerinti jobb oldalon kedden léptek életbe, a kivitelezés pedig szerdán indul a Dohány utca egyes szakaszainak teljes lezárása mellett a Síp utcától a Kertész utcáig.

Az említett részen a keresztutcákban továbbra is lehet majd közlekedni, azok a járművek pedig, amelyek a lezárásra kerülő szakaszon a menetirány szerinti bal oldalon parkoltak, az építési munkák ideje alatt is ki fognak tudni hajtani a területről.

Ideiglenesen a 74-es troli Nagy Diófa utcai megállója 30 méterrel előrébb került

– tették hozzá.

Közölték azt is, hogy a Dohány, a Wesselényi és a Nefelejcs utcák beszűkülő részein már egy 20-30 centiméterre belógó szabálytalan parkolás miatt is elakadhatnak az óránként több száz embert szállító trolibuszok, miközben a helyhiány miatt a járdafelületeken is nehezen lehet elférni, különösen babakocsival vagy kerekesszékkel.

Ezen a szakaszon csak a tavalyi évben több mint 700 alkalommal akadtak el járatok

– jegyezték meg.

A Dohány utcában – a Síp utca és a Kertész utca között – a bal oldali parkolósáv megtartásával és a jobb oldali parkolás megszüntetésével lesz akadálymentes a trolik útvonala, az utcában kerékpársáv is létesül. A Síp utca torkolatánál új, jobbra kanyarodó sáv segíti az autóval közlekedőket – közölte a BKK.

Kiemelt kép: Solaris-Skoda trolibusz (Fotó: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba)