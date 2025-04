Ne fizessen pótlékot! – így kérheti a gépjárműadót részletben júniusig

Június 30-ig kérhetik az automatikus öthavi pótlékmentes részletfizetést azok a magánszemélyek, akik nem tudják a gépjárműadót egy összegben rendezni – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdai közleményében.

A tájékoztatás szerint a NAV elektronikusan már kiküldte a fizetési határozatokat, de postán is elküldik azoknak a magánszemélyeknek, akik a tárhelyükre érkezett elektronikus dokumentumot még nem tudták megnyitni. A határozat átvétele után 30 nap áll rendelkezésre az adó befizetésére – írták.

A közleményben jelezték:

eddig 435 ezren fizették be a NAV mobilapplikációján keresztül a gépjárműadót, és 27 ezer autós igényelt öthavi automatikus részletfizetést, amelyre június végig van lehetőség.

Mint írták, az alkalmazás elérhető a Google Play és App Store felületein. A gépjárműadó átutalással is befizethető a 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

Jelezték, hogy ebben az esetben

a közlemény rovatban nem a rendszámot, hanem az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell feltüntetni.

Tájékoztatásuk szerint aki a NAV-Mobil-alkalmazással fizetné be a gépjárműadót, hasznos segítséget kaphat a NAV rövid, közérthető kisfilmjéből, ami lépésenként mutatja be az alkalmazás használatát és a fizetés, illetve a részletfizetési kérelem benyújtását is.

Továbbá az adóhatóság honlapján egy gépjárműadó-kalkulátor is elérhető – olvasható a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)