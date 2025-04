Határozottan képviselt egyszerűség – exkluzív beszélgetés Ferenc pápáról a Reflexben

Ferenc pápa életéről, munkásságáról és hatásáról szólt a legfrissebb Reflex. Az adásban a budapesti pápai misék liturgiájáért felelős kanonokkal és a néhai pápa magyarországi látogatásainak szervezőjével tekintettük át a 266. katolikus egyházfő örökségét. A hirado.hu műsorának vendégei voltak: Horváth Zoltán kanonok, a budapesti pápai misék liturgiafelelőse és Ernyey Áron, a magyarországi pápalátogatások rendezvényigazgatója.

Menekültek megsegítése, a béke hangsúlyozása, a családok védelme. Mi a lelki-szellemi hagyatéka a most elhunyt egyházfőnek? Minek köszönhető, hogy különleges viszony fűzte őt a magyarokhoz? Hogyan tekint majd vissza az utókor Ferenc pápa 12 éves pontifikátusára? Ki vezeti most a Vatikánt, és mi várható a következő napokban Rómában? Ezekre a kérdésekre is kerestük a választ a Reflex legújabb adásában.

A műsorban a néhai egyházfő közvetlenségén túl szóba került egy ereklyeként őrzött pápai pohár, és az, hogy Ferenc pápa miként ismerte fel egyik budapesti látogatásán a Buenos Aires-i magyar közösség tagjait.

