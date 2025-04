Akár 65 ezer forintos bölcsődei támogatást is kaphatnak a családok jövő nyárig

A kormány 2026. június 30-ig meghosszabbította a bölcsődei térítésidíj-támogatási programot, amelyben bővítették az adható támogatások mértékét is – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára kedden az M1 aktuális csatornán.

Koncz Zsófia emlékeztetett, a kabinet tavaly ősszel indította újra a korábban 2018 és 2023 között működő, a családok körében népszerű programot, a kiírás segítségével körülbelül 10 ezer család részesült különböző mértékű támogatásban.

Az előző ciklushoz képest sokkal több bölcsődei férőhely van, ezért sokkal több családot érint a program,

így a 2024 szeptemberében újranyitott, 5,5 milliárd forint keretösszegű, uniós forrásból finanszírozott felhívásra óriási volt az igény – ismertette az államtitkár. Megjegyezte, hat hónap alatt mintegy 10 ezren jelentkeztek, a forrás arra volt elegendő, hogy az eddig beérkezett kérelmeket ki tudják fizetni.

A nagy érdeklődés miatt a kabinet a program folytatásáról döntött, amelynek 2026. június 30-ig történő meghosszabbítására tisztán hazai hazai forrásból 6,6 milliárd forintot biztosítanak – ismertette Koncz Zsófia. Elmondta, az új kiírás rugalmasabb, például az önkormányzati fenntartású bölcsődéket is bevették a programba, és

gyermekétkeztetésre is tudnak támogatást igényelni a családok.

Az államtitkár hangsúlyozta, az elérhető támogatás mértékét az eddigi havi 40 ezer forint helyett havi 50 ezer forintra emelték, a gyermekét egyedül nevelő szülő pedig havi 65 ezer forintra is adhat be kérelmet. A családok a Magyar Államkincstár weboldalán regisztrálhatnak és adhatják be kérelmeiket – tette hozzá.

Koncz Zsófia a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, hogy 2010 óta megduplázódott

a bölcsődei férőhelyek száma Magyarországon, az akkori 32 500 férőhely mára közel 70 ezerre bővült.

Jelenleg 1230 településen működik ilyen intézmény, ez három és félszerese a 2010-es adatnak, több ezer férőhely kialakítása jelenleg is folyamatban van – hangoztatta az államtitkár.

Megjegyezte, a férőhelyek számának növekedésével párhuzamosan a nők foglalkoztatása is nagymértékben nőtt, a három éven aluli kisgyermeket nevelő édesanyák foglalkoztatási adata 66 százalékról 80 százalékra emelkedett.

A műsorban az államtitkár emlékeztetett, a kormány tavaly ösztöndíjprogramot indított el a kisgyermeket nevelő hallgatók és tanulók számára. A felsőoktatásban tanulók havi 125 ezer, a technikumban tanulók számára pedig havi 59 ezer forintos támogatást biztosítanak a programban, amire eddig több mint ezren jelentkeztek – ismertette.

