Gulácsi üzent az ütközés után – agyrázkódása van, de jól érzi magát

A klub hivatalos tájékoztatása szerint a kapus agyrázkódást szenvedett, valamint megsérült a jobb füle.

Zec esetében szerencsére nem tűnt súlyosnak a sérülés, a középhátvéd saját lábán hagyta el a pályát. Vezetőedzője, Marcel Rapp a mérkőzés után így nyilatkozott:

Peter Gulacsi suffered a concussion and injured his right ear in today’s game against Kiel.

He’s doing well under the circumstances, but will stay overnight in hospital for observation.

Get well soon, Pete! 🙏 pic.twitter.com/I6LZX3YjiD

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) April 19, 2025