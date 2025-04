Arcátlan provokáció a húsvéti marihuána-tüntetés, de ez volt az utolsó – jelentette ki a kormánybiztos

Arcátlan provokáció a húsvétvasárnapi marihuána-tüntetés, de ez volt az utolsó – írta Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a Facebook-oldalán vasárnap.

„Marihuána-tüntetés húsvét vasárnapján! Döbbenetes és arcátlan provokáció: de ez volt az utolsó! A kereszténység ma ünnepli Jézus Krisztus feltámadását, húsvéti diadalát a bűn és a halál felett. Idén húsvétvasárnapra esik a 420, azaz április 20., ami valamilyen zavaros teória alapján a marihuána nevű kábítószer napja is” – fogalmazott a kormánybiztos, hozzátéve: a Magyar Kétfarkú Kutya Párt ezért vasárnap a marihuána legalizálásáért szervez rendezvényt Budapesten.

„Igen, ők azok a politikai párt, akik pár napja is nyilvánosan kábítószer-fogyasztásra buzdítottak tömegeket. Ott tart a magyar +diktatúra+, hogy egy most is illegális kábítószerfajta legális használatáért egy politikai párt tömegrendezvényt tarthat Magyarországon a kereszténység egyik legnagyobb ünnepén. Nekik semmi sem szent, ma sem” – fűzte hozzá Horváth László.

Ez nem véleményszabadság, hanem visszaélés a demokratikus lehetőségekkel: a bűn és a provokáció áll szemben a hittel és a józan ésszel. Ezzel a rendezvénnyel ugyanaz a baj, mint a kábítószerrel: ha megtehetik, akkor mindig túltolják. A bódulatuk következményeit pedig a toleráns többség viseli

– írta.

„Ez pedig nincs rendben. Ez volt az utolsó” – szögezte le a kormánybiztos.

Az előző héten már virtuálisan összetűzésbe került Horváth László a Kétfarkú Kutyapárttal. Terdik Roland, az egyik kutyapártos politikus azt mondta pártja egyik rendezvényén „Ha úgy tartja kedvetek és megtehetitek, akkor próbáljátok ki rendszeresen a marihuánát!”

A kormánybiztos erre úgy reagált: „A Kutyapárt viccnek indult, de ez a felszólítás már egyáltalán nem vicces, sőt, nem is viccnek szánta a felszólaló politikus”. „A jó viccen tudunk nevetni, de ha komolyra fordítják a szót, akkor a reakciót is komolyra kell venni”

Kiemelt kép: Horváth László kormánybiztos, a Fidesz képviselője, mint előterjesztő felszólal a kábítószer előállításának, használatának, terjesztésének, népszerűsítésének tilalmával összefüggő törvénymódosításokról tartott vitán az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. április 9-én (Fotó: MTI/Kovács Attila)