Patkányinvázió tört ki egy magyar városban, a kártevők már a lakásokba is bejárnak

Egyre több bejelentés és panasz érkezik a patkányokra a szentesiektől. Az állatok már nem csak az utcákon vannak jelen, a vécéken és a csöveken keresztül az otthonokba is betörnek. A Csongrád-Csanád vármegyei város lakói úgy érzik, hogy nem kapnak megfelelő segítséget, miközben a rágcsálók jelenléte súlyos egészségügyi kockázatot is jelent. A helyi önkormányzat szerint már dolgoznak a probléma megoldásán.

Szentes több területén is megszaporodtak a patkányokkal kapcsolatos bejelentések. Bár a probléma nem mostanában alakult ki, az elmúlt hetekben drámaian romlott a helyzet. A rágcsálók már nemcsak az utcákon, hanem a lakásokban is megjelentek, amely súlyos közegészségügyi kockázatot jelent. A helyiek szerint előfordult, hogy a patkányok a vécéken és a csöveken keresztül az otthonokba is betörtek – számolt be róla a Csongrád-Csanád vármegyei hírportál.

A patkányok jelenléte nemcsak zavaró, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelent. A rágcsálók olyan fertőző betegségeket terjeszthetnek, mint a leptospirózis, a szalmonella vagy a hantavírus, amelyet könnyedén átadhatnak az embereknek. Az állatok ürüléke és vizelete könnyedén beszennyezheti az élelmiszereket és a lakótereket. Emellett az elektromos vezetékekben és csövekben is súlyos károkat tehetnek, ami akár tűzesetekhez és vízkárokhoz vezethet.

Egy szentesi lakó szerint a földszinti lakásukba a szennyvízcsövön keresztül érkeznek a rágcsálók, de a vécébe is könnyedén bejutottak.

„Januárban volt patkányirtás, ennek eredményeként azóta szagoljuk a dögszagot is” – részletezték a lapnak a problémát.

Egy másik lakos arról számolt be, hogy az állatok a pincéből törtek be. Mint mondta, a közös képviselő tisztában van a helyzettel, érdemi változás azonban nem történt.

Farkas Nikolett, a városrész önkormányzati képviselője szerint a hatóságok értesültek a problémáról, és már intézik a szükséges lépéseket.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a megoldás időt igényel, amelyhez a lakosság türelmét kérik.

A helyiek azonban egyre elégedetlenebbek, ugyanis a patkányok az emberek egészségét és biztonságát is komolyan veszélyeztetik. A szentesiek közül sokan úgy érzik, hogy a felelősség hárítása helyett valódi, hosszú távú megoldásokra lenne szükség.

Kiemelt kép: illusztráció (Fotó: Shutterstock)