Nagy István: Órákon belül felszámolják a rábapordányi telepet, de a vírus megállításához minden állattartó fegyelmezettsége kell

Órákon belül felszámolják a ragadós száj- és körömfájásvírussal fertőzött rábapordányi állattartó telepet – jelentette be Nagy István agrárminiszter szombati sajtótájékoztatóján, Budapesten. Hozzátette: a vírus megállításához minden állattartó fegyelmezett együttműködésére van szükség.

A miniszter elmondta, hogy a hatóságok hatalmas munkát végeznek a telepen, 875 szarvasmarha leölése megtörtént. Hozzátette: mivel sertések is voltak a telepen – bár náluk nem találtak fertőzést -, a marhák közelsége miatt elkerülhetetlen, hogy az egész sertésállományt is felszámolják. Ennek nagy része már megtörtént, estére minden állatot leölnek, vasárnapra pedig elföldelik őket – jelezte. A tárcavezető szavai szerint a sertések „vírusgyárakká” válhatnak, ha rájuk is átterjedne a fertőzés.

„Nincs más lehetőség, bármennyire is fáj a szívünk, minél előbb el kell földelni őket azért, hogy a többi állatot meg tudjuk menteni”

– fogalmazott Nagy István.

Megállás nélkül dolgoznak a szakemberek Rábapordánynál. Folyamatosan szállítják el a tetemeket. A forgalmat katonák és polgárőrök ellenőrzik. Az érintett útszakaszon csak engedéllyel rendelkező teherautók és személygépjárművek közlekedhetnek. Az M1 tudósítója Dőr határában a helyszínen elmondta, a helyszínt katonák és rendőrök biztosítják és folyamatosan le van zárva, hogy akadálytalanul lehessen elszállítani az állattetemeket.

Kifejtette, Rábápordányban mintegy 800 szarvasmarhát kell levágni a járvány miatt, ezenfelül több ezer sertés is érintett. A leölt állatok tetemeit Peresztegre szállítják, mivel ott található egy olyan állami terület, amely alkalmas az elhantolásukra. Az M1 tudósítója emlékeztetett,

járványügyi szempontból kötelező volt meghozni ezeket az intézkedéseket.

Hozzátette, a legfőbb cél most a járvány tovább terjedésének a megakadályozása.

