Idegrendszer- és agykárosító anyagot találhattak egy budapesti óvodában, ezért bezárták

A rákospalotai Szövőgyár utcai óvodába nem mehetnek vissza a gyerekek húsvét után, mert az épület beltéri levegőjében egészségre ártalmas, idegrendszer- és agykárosító anyagot mutatott ki a hatóság. A helyszínen még vizsgálatok zajlanak, de az intézmény egyelőre bezárták.

A Szövőgyár utcai óvodát ideiglenesen bezárták, és a gyerekeket ideiglenesen a Mozdonyvezető utcai óvodában fogják elhelyezni – tudta meg a Népszava. Cikkük szerint a Főváros Kormányhivatal XIV. Kerületi Népegészségügyi Osztálya csütörtökön egy határozatban közölte, hogy bezárják az intézményt.

Mint írták, először Cserdiné Németh Angéla, a kerület DK-s polgármestere kért helyszíni vizsgálatot egy közeli építkezés miatt. A mérési adatok szerint

négy mintavételi ponton különböző vegyi anyagokból az „elviselhetőnek tekintett szintet meghaladó kockázatot mutattak ki”, ezért az óvoda működését a gyermekek egészségének megóvása érdekében felfüggesztették.

A Népszava szerint a helyszínen tetraklór-etilént is kimutattak, amely egy mérgező és rákkeltő anyag, kis mennyiségben is károsíthatja az idegrendszer-fejlődést, továbbá figyelemzavart, tanulási nehézségeket is kiválthat.

A helyszínen további vizsgálatokat végeznek, de egy építkezést biztosan el kell halasztani. A lap szerint a Szövőgyár utcai óvodától nagyjából 350 méterre van az állami fenntartású Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthon is. Cserdiné Németh Angéla megkeresésükre válaszolta közölte: nem tud arról, hogy abból az intézményből is ki kellene költözniük az ott lakóknak.

