Ha valamit még nem vásárolt meg húsvétra, most még van lehetősége pótolni

Az üzletek többsége húsvétvasárnap és húsvéthétfőn is zárva tart. Kivételek most is lesznek, így sürgős esetekben az ünnepnapokon is vásárolhatunk még néhány helyen. Április 19-én, nagyszombaton több bolt is a megszokott rend szerint várja a vásárlókat. Cikkünkben összegyűjtöttük, hogyan lesznek nyitva egyes élelmiszerboltok a húsvéti hosszú hétvége alatt.

A boltok ünnepi nyitvatartását jogszabály határozza meg, így a legtöbb áruházlánc húsvétvasárnap, és húsvéthétfőn is zárva lesz. Néhány kivétel továbbra is akad, a benzinkutaknál lévő, szupermarket jellegű üzletek továbbra is nyitva tartanak. A saját üzemeltetésű kisebb boltok vagy trafikok saját döntés alapján nyithatnak ki. Lidl A Lidl április 19-én a megszokott szombati rend szerint üzemel, míg április 20-án és 21-én zárva tartanak. Április 22-től már a szokásos nyitvatartással várják a vásárlókat. SPAR A SPAR egyes üzletei – különösen a nagyobb forgalmú helyeken – április 19-én meghosszabbított nyitva tartással készülnek, míg húsvétvasárnap és húsvéthétfőn zárva tartanak. A töltőállomásokhoz kapcsolódó SPAR expressz egységek, valamint a repülőtéri üzlet nyitva maradhatnak, ahogyan néhány SPAR partnerbolt is eltérhet a zárvatartási rendtől. Tesco A Tesco április 19-én a megszokott rend szerint várja a vásárlókat, de húsvétvasárnap és húsvéthétfőn már zárva tartanak. CBA A CBA hálózatának üzletei húsvétvasárnap és húsvéthétfőn sem nyitnak ki. Nagyszombaton a szokásos nyitvatartási rend szerint üzemelnek. Penny A Penny üzletei április 20-án és 21-én is zárva lesznek, viszont április 19-én, nagyszombaton a rendes nyitvatartás szerint működnek. Auchan Az Auchan hipermarketjei és szupermarketjei nagyszombaton a szokásos rend szerint működnek, majd húsvétvasárnap és húsvéthétfőn zárva tartanak. Az áruházlánc benzinkútjai azonban non-stop működnek az automata rendszereken keresztül, kivéve a kabinokat, amelyek hétfőn zárva lesznek. Aldi Az Aldi nagyszombaton is a megszokott rend szerint működik. Április 20. és 21. napjain viszont minden üzletük zárva lesz. A nyitvatartásra vonatkozó változásokat az üzleteknek minden esetben fel kell tüntetniük, indulás előtt érdemes az internetes honlapjukon tájékozódni. Budapesten a megszokott rend szerint szállítják el a szemetet is A húsvéti ünnepi időszakban is a megszokott rend szerint szállítják el a kommunális és a szelektív hulladékot Budapesten és az agglomerációs településeken – közölte a MOHU Budapest Zrt. az MTI-vel. Közleményük szerint a kommunális és szelektív hulladékszállítás április 19-én a szokásos szombati program szerint, április 20-án a szokásos vasárnapi program szerint, április 21-én pedig a szokásos munkanapi, hétfői program szerint alakul. A környezettudatos budapestieknek április 19-én, nagyszombaton arra is lehetőséget biztosítanak arra, hogy felesleges hulladékaiktól megváljanak. A MOHU Budapest valamennyi lakossági szelektív hulladékgyűjtő-udvara, valamint szemléletformáló és újrahasználati központja is szombati munkarend szerint a lakosok rendelkezésére áll – írták. Kiemelt kép: illusztráció (Fotó: Shutterstock)