Budapest mínusz 31 milliárddal fordult rá a húsvétra

Miközben a főváros lakói a húsvéti ünnepekre készültek, Budapest önkormányzatának számláján március végére súlyos mínuszba fordult a mérleg: a kasszában több mint 31 milliárd forintos hiány tátongott.

A fővárosi városvezetés szerint a helyzet fő okozója a kormány által kiszabott szolidaritási hozzájárulás, amelynek első, 25 milliárd forintos részletét a Magyar Államkincstár (MÁK) vonta le automatikusan.

A főváros így lényegében a túlélés érdekében már hónapok óta folyószámlahitelből működik,

ez az állapot előreláthatólag egészen őszig fennmarad, amikor is beérkeznek az iparűzési adó őszi befizetései. Kiss Ambrus fővárosi főjegyző elmondta, hogy a mínusz szeptemberre akár 60 milliárd forintra is felkúszhat, és bár az ősszel esedékes bevételek valamelyest enyhíthetik a helyzetet, az év végéig így is 40 milliárd körüli adóssággal kell számolni – írta a Népszava.

Mivel törvény szerint az önkormányzat nem tervezhet veszteséges költségvetést, a főváros vezetése idén úgy tudott csak papíron egyensúlyban maradni, hogy nem számolt a kormány által előírt teljes, 89 milliárdos szolidaritási hozzájárulással, csak 39 milliárddal.

A maradék 50 milliárdot egyszerűen kihagyták a számításból, abban bízva, hogy jogi úton sikerül megvédeniük Budapest érdekeit.

Az államkincstár azonban világossá tette, hogy számukra ez nem érv, a pénzt mindenképpen levonják, akár a főváros fizetésképtelensége árán is. Az idei szolidaritási hozzájárulás mértéke különösen fájdalmas, hiszen 2019-ben, Tarlós István utolsó évében még mindössze 5 milliárdot kellett fizetnie Budapestnek – ez mára több mint hússzorosára nőtt.

A főváros pénzügyi helyzetét tovább nehezíti, hogy több, már korábban elköltött uniós forrás – köztük például az elektromos trolibuszok beszerzésére fordított 11 milliárd forint – nem érkezik meg. Ráadásul a BKV tavaly év végi 50 milliárdos faktoring tartozását az idei év elején kellett visszafizetni, így az iparűzési adóelőleg által hozott átmeneti 55 milliárdos többlet azonnal eltűnt. Az idei évben ez a faktoringösszeg már várhatóan 65 milliárdra rúg majd, az adósságspirál így tovább mélyül.

A Népszava szerint a kormány által kivetett szolidaritási hozzájárulás már országos szinten is súlyos teher, hiszen idén több mint 360 milliárd forintot kell az önkormányzatoknak befizetni ezen a címen, míg 2020-ban még csak 58 milliárdot vontak be.

Az érintett önkormányzatok köre is bővül, hiszen míg 2023-ban 724 település fizetett, idén már 855-nek kell befizetnie ugyanezt.

A teher azonban egyenlőtlenül oszlik meg, ugyanis az önkormányzatok kevesebb mint 4 százaléka fizeti a szolidaritási pénzek több mint 60 százalékát. Budapest és a kerületei együttesen 162,4 milliárd forinttal járulnak hozzá az államkasszához, ebből márciusban 40 milliárdot vontak el. A 23 kerület külön is hozzájárul, összesen 73,3 milliárddal

Bár Budapest 2023-ra vonatkozóan már megnyert egy pert a szolidaritási hozzájárulás ügyében, amelyben a bíróság 6,5 milliárd forintot és kamatot ítélt meg a városnak, a Magyar Állam Kincstár eddig még ezt sem hajlandó visszafizetni.

A főváros emiatt újabb pert indított, ám még a tárgyalás időpontját sem tűzték ki.

A többi, hasonló ügyben is csak a nyári ítélkezési szünet után várható bármilyen előrelépés, így a pénzre a főváros legkorábban ősszel számíthat.

Kiemelt kép: Budapest (Fotó: Shutterstock)