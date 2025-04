150 milliárd forintos mentőcsomag érkezik a kórházaknak – jelentette be a NEAK főigazgatója

150 milliárd forintos többletfinanszírozást kapnak a magyar kórházak – jelentette be Kiss Zsolt, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő főigazgatója a Magyar Kórházszövetség kongresszusán.

Az összeg havi 12,5 milliárd forintos részletekben érkezik, visszamenőleg januártól, és már a héten elindulhatnak az utalások.

A pluszforrás célja többek között a betegellátás minőségének javítása.

Kiemelten fontos elem, hogy jelentősen nő a betegélelmezésre fordítható összeg is, a korábbi napi 1500 forint helyett mostantól fejenként akár 4000 forint is elérhető. Az aktív betegellátásra 23,7 milliárd, a krónikus ellátásra 23,5 milliárd forint jut étkeztetésre – számolt be az Index.

A többlet a kórházi adósságok csökkentését is segíti. A NEAK tavaly 150 milliárd forintot fordított adósságrendezésre, idén februárban újabb 96 milliárd forintot utalt. Március végén a lejárt tartozásállomány 57,7 milliárd forint volt.

Kiss Zsolt szerint a tartozások utólagos konszolidációja nem hatékony, ezért a jövőben átfogó költségfelméréssel és célzott finanszírozással szeretnék megelőzni az eladósodást.

Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi bértámogatási rendszer sem ösztönzi a teljesítményt, mivel az aktív ellátásra fordított összeg 50 százaléka fix jellegű bérekre megy el, ami nem javítja a betegellátás színvonalát.

A NEAK ellenőrzései során 2023-ban 1,4 mrd forintnyi szabálytalanságot tártak fel. A cél egy igazságosabb, hatékonyabb egészségügyi finanszírozás, amely valóban a betegellátás minőségét szolgálja.

