Súlyos következményekre figyelmeztetett a Nébih egy közleményben a ragadós száj- és körömfájás járványa miatt

Fontos, hogy az állattartók szigorúan és következetesen betartsanak minden állategészségügyi szabályt és járványvédelmi előírást – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) pénteki közleményében.

Mint írták, Magyarországon eddig öt szarvasmarhatelepen azonosítottak ragadós száj- és körömfájás vírussal fertőzött állatokat. A ragályos vírus rendkívül könnyen terjed, ha egy állattelepen nem tartják be az óvintézkedéseket – hangsúlyozta a Nébih.

Hozzátették,

a vírus ellen csak úgy lehet védekezni, ha az állattartók rendkívül felelősen betartják a szabályokat, az óvintézkedéseket, és nem veszik félvállról a saját állataik védelmét.

Ahol fertőzött állatot találnak, ott az egész állatállományt fel kell számolni. A kontaktszabályok be nem tartása pedig más állattelepeket is veszélybe sodor – hívták fel a figyelmet.

A Nébih közleménye szerint csak az lépjen be az állattartó telepre, akinek jelenléte elengedhetetlen.

„Minden be- és kihajtó járművet alaposan fertőtlenítsenek. Mindenki használjon tisztán tartott munkaruhát és lábbelit az állatok közelében. Az állatgondozáshoz használt eszközöket, gépeket rendszeresen tisztítani kell, ne adják kölcsön más telepre. Ne használjanak más gazdaságból származó takarmányt, almot vagy eszközt. A telepet megfelelően kerítsék körbe, hogy megakadályozzák a vadon élő állatokkal való érintkezést” – sorolták.

A ragadós száj- és körömfájás (RSZKF) rendkívül fertőző betegség, amely a párosujjú patás állatokat – elsősorban a szarvasmarhát, sertést, juhot, kecskét, valamint több vadon élő fajt (például őz, vaddisznó) – érinti.

A vírus leggyakrabban közvetlen érintkezéssel, élőállatok közötti fertőzéssel terjed,

de a betegség könnyen terjed közvetett módon is, mint állati termékekkel (kezeletlen nyers tej, fertőzött takarmány), tárgyak és az állatok közelében dolgozó személyek útján is (ruházaton, lábbelin, járművön, állatorvosi eszközökön keresztül) és akár a széllel is – írták.

A hivatal kiemelte, hogy az alábbi tüneteket egyetlen állattartó se hagyja figyelmen kívül, ha az állaton észleli; étvágytalanság, depresszió, láz, sántaság csökkent tejtermelés, nyáladzás, újszülöttek hirtelen elhullása, hólyagok és sebek (szájon, nyelven, tőgyön, lábvégeken).

Juhok és kecskék esetében a tünetek gyakran enyhék, nehezebben észlelhetők.

Gyanú esetén (amennyiben a fenti tünetek bármelyike jelentkezik az állományban), az állattartó haladéktalanul értesítse: az ellátó állatorvost, vagy a járási hivatal állategészségügyi osztályát, vagy a hívja a Nébih Zöldszámát: +36 80 263 244 – kérte a hivatal.

A járvány aktuális helyzetéről, a védekezési lehetőségekről és a hatósági előírásokról naprakész információk elérhetőek a Nébih tematikus aloldalán: portal.nebih.gov.hu/rszkf.

