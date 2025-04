Orbán Viktor: A Tisza Párt komoly rivális, ám egy külföldről finanszírozott és külföldről fenntartott dolog

Hont vs Orbán. A derbi – így harangozta be közösségi oldalán Orbán Viktor a Hont András publicistával folytatott vitát, amely az Öt YouTube-csatornáján látható és hallható. A miniszterelnök a beszélgetés során a március 15-én elmondott „poloskázós” beszéde kapcsán megerősítette, hogy a feleségéről felvételt készítő Magyar Péterre gondolt. Kérdésre válaszolva elmondta: azért fogalmazott többes számban, mert a Tisza Párt környékén többen is hasonlóan jártak el. A kormányfő kapott kérdéseket többek közt Rogán Antal kitiltásáról, az amerikai-magyar kapcsolatokról és az ukrán háborúról is.