Megtiltotta a rendőrség a jövő keddre bejelentett tüntetést, de Hadházy Ákosék nem állnak le

A rendőrség megtiltotta a jövő keddre, április 22-ére bejelentett tüntetést az Erzsébet hídon – jelentette be Hadházy Ákos Facebook-oldalán.

A tüntetést így is igyekeznek megszervezni, csak a helyszínt módosítják. A demonstrációt a Ferenciek terére jelentették be, ahol Hadházy reményei szerint ismét tömegek gyűlnek majd össze, habár már a szerdai tüntetésen is erősen megfogyatkozott a lelkesedés és a jelenlévők száma. Ha elegen lesznek, akkor – a korábbi gyakorlathoz hasonlóan – a rendőrség kénytelen lesz lezárni a hidat a gyűlés idejére. Ezzel ismét megbénulhat Budapest közlekedése.

A független országgyűlési képviselő azt is hozzátette, hogy ha elkerülhetetlenné válik a híd lezárása, újfent átvonulnak rajta. Azt is leszögezte, hogy nem hagyják abba a tüntetéssorozatot.

A korábbi tüntetések is rendkívül nagy feszültséget okoztak a fővárosban, mivel jelentős lezárásokat és közlekedési korlátozásokat vontak maguk után. Szerdán az Erzsébet híd lezárása után nagyon gyorsan bedugultak a környező utak, de az egész Nagykörúton, a Petőfi hídon, a pesti és a budai rakpartokon is alig lehetett közlekedni a késő délutáni, esti órákban.

A tüntetések apropóján kérdeztük a közlekedőket. Többségében ehhez hasonló reakciókat kapott riporterünk: „Lehet tüntetni, csak ne a dolgozó embereket akadályozzák!”



Hétfőn a Parlamentben elfogadták az Alaptörvény tizenötödik módosítását is, amelynek értelmében minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz; az ember férfi vagy nő; felfüggeszthető a magyar állampolgársága annak a többes állampolgárnak, aki Magyarország közrendjére, köz- vagy nemzetbiztonságára veszélyt jelent; a kormány veszélyhelyzetben csak az Országgyűlés kétharmados, határozott időre szóló felhatalmazása alapján függesztheti fel az egyes törvények alkalmazását.

Aznap ugyancsak botrányba fulladt az ülés az Országgyűlésben, majd egy erőszakba torkolló tiltakozások kezdődtek parlament előtt, melyek során két rendőr is megsérült, és több mint 60 ember ellen indult eljárás.

A Századvég felmérése alapján a magyarok döntő többsége ellenzi a Budapest Pride felvonulást, és az ahhoz kapcsolódó hídfoglaló tüntetéseket. A közvélemény-kutatásban kiemelték, hogy szakadék tátong a baloldali politikusok álláspontja és a lakosság többségének véleménye között. A hídfoglalás veszélyeket is rejt: a mentőszolgálat arra figyelmeztetett, hogy a dugókkal fenyegető blokád a mentőautók számára is leküzdhetetlen akadályt jelenthet.

Kapcsolódó tartalom Öt ember ellen indult eljárás két nap alatt az Erzsébet hídi és a Szent György téri tüntetésen A gyűléssel összefüggésben az első nap a rendőrök 39 embert igazoltattak.

Kiemelt kép: Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)