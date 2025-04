Egyházi vezetők: húsvét idején fontos az elcsendesedés és a lélekkel való foglalkozás

Az elcsendesedés és a lélekkel való foglalkozás fontosságáról beszélt húsvéthoz kapcsolódóan Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke és Steinbach József, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke az M1 aktuális csatorna és a hirado.hu 48 perc című hírháttérműsorában csütörtök este.

A nagykedden rögzített műsor elején Veres András hangsúlyozta: a karácsony és a húsvét megszólítja a kevésbé vallásos embereket is, ez annak a jele, hogy szeretnének ők is Istennel és benne hívő emberekkel találkozni.

Steinbach József szerint a magyar társadalomban is lecsapódik a nyugati jelenség, hogy túlhajszoltak vagyunk, ugyanakkor – mint mondta – látja a vágyakozást is az emberekben az isteni örömhírre.

Steinbach József a 48 percben (Fotó: hirado.hu / Horváth Péter Gyula)

Arról, hogy a népszámlálási adatok szerint csökkent a hívők száma, Veres András is úgy vélekedett:

több ma a vallástalan ember, mint tíz-húsz éve. Sokat kell tenni az elkövetkező időben azért, hogy háttérbe szorítsák a „nem divatos vallásosnak lenni” szemléletet, és a vallásos emberek nyíltan is merjék felvállalni a maguk véleményét – emelte ki. Hozzátette: a vallásos emberek ugyanis minden társadalomban építő tagok.

Steinbach József szerint a népszámlálási adatok tükröt mutatnak, ami figyelmeztetés a református és más történelmi egyházak számára is. Fontosnak nevezte azt is, hogy a fiatalokhoz is tudjanak szólni az egyházak.

Veres András megjegyezte: a mai média világában pár másodpercre lehet az emberek figyelmét lekötni, de az Istennel való kapcsolat nem lehet egy pillanatnyi élmény része, az tartós, mély figyelmet igényel.

Veres András a 48 percben (Fotó: hirado.hu / Horváth Péter Gyula)

A közbeszéd állapotáról a katolikus püspök úgy fogalmazott: amikor olyan beszédek hangoznak el, amelyekből árad a gyűlölködés, nehéz megszólalni a szeretet hangján. A református püspök elkeserítőnek és katasztrofálisnak nevezte a közbeszéd színvonalát, főleg az online felületeken, amely ellen az egyháznak szólnia kell.

A műsor második felében a nagyheti felkészülésről szólva Steinbach József az elcsendesedés fontosságáról szólt, mint mondta:

Isten visszaadta nekünk Krisztus feltámadásában a szépséget, a szépségben való gyönyörködést, a szép élet lehetőségét, mert legyőzött minden rútságot.

Veres András szerint túlzottan materializáltuk az ünnepeinket, a húsvét is az evés-ivásról szól, a bevásárlócsarnokok vannak tömve, és nem a templomok. Legyünk visszafogottabbak, ne annyira a külsőségekre fordítsuk a figyelmünket, a testünk mellett a lelkünkkel is foglalkozzunk – tanácsolta.

A kereszt jelentéséről szólva a református püspök a megtartatás, a megváltás csodájáról beszélt, arról, hogy a kereszthez minden terhet, minden bűnt, mindent, ami nyomaszt letehetünk. A függőleges szára mutatja, hogy van út Istenhez, a vízszintes pedig azt, hogy van út egymás felé – mutatott rá.

Veres András és Martí Zoltán a 48 percben (Fotó: hirado.hu / Horváth Péter Gyula)

A katolikus püspök hangsúlyozta:

a kereszt nem egyszerűen egy bizsu vagy ékszer, a kereszt a megváltás szimbóluma. A régi világban nagyobb tisztelete volt, úton-útfélen állítottak kereszteket és minden család otthonában ott volt a feszület. Apor Vilmos jelmondata volt, hogy a kereszt az erőset szelídíti, a gyengét erősíti

– elevenítette fel.

A szenvedőkhöz az egyház mindig nagy alázattal fordul – mondta Steinbach József, aki szerint az irgalom kultúrájára van szükség, mert valahol mindannyian szenvedünk.

Martí Zoltán és Steinbach József a 48 percben (Fotó: hirado.hu / Horváth Péter Gyula)

Veres András pedig az együttérzés jelentőségéről szólva megjegyezte: Ferenc pápáért aggódva amellett, hogy imádkoztak érte, önmagukba is láthattak a hívők.

A nagyhét eseményeire készülni lelkészként is fárasztó, azonban olyan öröm a szolgálat, hogy az mindenért kárpótol – emelte ki a műsor végén Steinbach József.

Veres András is egyetértett ezzel, és azt mondta, hogy a hamvazószerdát követő negyven nap átélésével az ember erős várakozással érkezik, a papság számára a húsvéti liturgia a vigília csúcsa.

