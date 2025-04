Zsigmond Barna Pál: Brüsszel bábkormányt szeretne Magyarországon

A LIBE Bizottság delegációjának budapesti látogatása része a Tisza-Brüsszel paktumnak – jelentette ki az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára szerdai budapesti sajtótájékoztatóján, hozzátéve: Brüsszel célja az, hogy bábkormányt ültessen Magyarország élére.

Zsigmond Barna Pál az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának (LIBE) küldöttségével folytatott, szerdai tárgyalása után elmondta: nem egy tényfeltáró bizottság, hanem egy zsoldos bizottság érkezett Budapestre, ez kiderült az összetételéből is, illetve a lezajlott párbeszédből is – számol be róla az MTI.

Ez a látogatás része annak a Tisza-Brüsszel paktumnak, amely a Tisza Párt és a brüsszeli balliberális elit között jött létre – hangsúlyozta. Hozzáfűzte: kiderült az is, hogy „Brüsszel Péter” és Kollár Kinga küldte ide ezt a bizottságot. Ez beleillik abba a képbe, ami arról szól, hogy bábkormányt szeretnének Magyarországon – jelezte.

Szavai szerint kiderült az is, hogy „nekik akkor jó, ha a magyar embereknek rossz”.

Nem véletlenül bojkottálta a jobboldal ezt a bizottságot, így a párbeszéd is nagyon furcsán alakult: azokat a jogállamisági vádakat ismételték, amelyeket az elmúlt 15 évben folyamatosan hallani lehetett. Folyamatosan támadják Magyarországot, és nem kíváncsiak a véleményünkre – összegzett.

Zsigmond Barna Pál felidézte, hogy most is jelezte a magyar kormány nyitottságát a párbeszédre, ahogy januárban is elment a LIBE bizottsággal párbeszédet folytatni. „De azt láttam, hogy előre megírt ítéleteket tesznek elénk, és amikor az ember kérdéseket tesz fel, akkor arra nem hajlandók válaszolni” – emlékeztetett.

Hozzátette: szeretett volna kérdéseket feltenni arról, hogy miként bontják le a jogállamot Lengyelországban, a brüsszeli korrupciós botrányokról, illetve arról is, hogy mi történt Franciaországban akkor, amikor a bíróság ítélettel zárta ki a legesélyesebb ellenzéki jelöltet. „Amikor erre próbáltam rákérdezni, akkor azt mondta az egyik tag, hogy nekem nincs jogom ezeket a kérdéseket feltenni, mert ők csak magyar jogállamiságról szeretnének kérdéseket feltenni” – idézte fel.

Leszögezte azonban: noha a magyar kormány továbbra is nyitott a párbeszédre, vannak olyan vörös vonalak, amelyeket nem tud átlépni. Ilyen vörös vonal például Magyarország szuverenitása vagy az, hogy megvédjék Magyarországot az illegális migránsoktól, továbbá az is, hogy megvédjék a gyermekeket.

Mint felidézte, a tárgyalás során szóvá tette a bizottságnak azt is, hogy valahogy mindig csak olyan civil szervezetekkel találkoznak, amelyek a Soros Alapítványtól kapnak pénzeket, amelyek egyértelműen a balliberális oldalhoz tartoznak. Nem kíváncsiak a jobboldali civil szervezetek vagy háttérintézmények véleményére.

Összegzése szerint a LIBE delegáció látogatása beleillik abba a sorba, amely az elmúlt 15 évben történt:

folyamatosan a kettős mérce alapján, megalapozatlanul támadják hazánkat.

Zsigmond Barna Pál arra számít, hogy a Tisza-Brüsszel paktum következtében ez a támadássorozat folytatódni fog a választásokig, hiszen Brüsszelnek egyértelműen az a célja, hogy bábkormányt ültessen Magyarország élére. Ők azt szeretnék, hogy a magyar embereknek rossz legyen, azt remélik, hogy akkor hatalomra tud kerülni az a kormány, amelyet ők szeretnének. Ez kiderült az elmúlt időszakban, mind „Brüsszel Péter”, mind Kollár Kinga nyilatkozataiból – közölte.

Kiemelt kép: Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)