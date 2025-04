Szerda délután folytatódik a budapesti káosz – a demostrálók ismét hidat foglalnak

Újabb Pride-párti demonstráció bénította meg Budapest belvárosát kedden délután, miután Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő 24 órás tiltakozó akciót hirdetett a gyülekezési jog szigorítása és az Alaptörvény frissen elfogadott módosítása ellen. A tüntetők ezúttal is lezárták az Erzsébet hidat, bár a tömeg elmaradt a korábbiaktól. A demonstrációk komoly közlekedési fennakadásokat okoznak, miközben a társadalmi és politikai feszültség egyre nő. A tiltakozás ma, szerdán 17 órakor folytatódik az Erzsébet hídnál.

Kedd délután ismét folytatódtak a Pride-párti tüntetések Budapesten, miután Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő 24 órás demonstrációt hirdetett meg a gyülekezési jog korlátozása ellen. A szemerkélő esőben a demonstrálók az Erzsébet hidat zárták le.

Résztvevõk a gyülekezési jogról szóló törvény módosításának visszavonásáért tartott tüntetésen az Erzsébet hídon 2025. április 15-én. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Hadházy Ákos és a Momentum azóta tüntet minden kedden a fővárosban, hogy az Országgyűlés március 18-án megszavazta a gyülekezési törvény módosítását, amely a gyermekek védelme érdekében gyakorlatilag betiltja a melegfelvonulást, azaz a Budapest Pride-ot.

Azóta

most hétfőn elfogadták az Alaptörvény tizenötödik módosítását is,

amelynek értelmében minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz; az ember férfi vagy nő; felfüggeszthető a magyar állampolgársága annak a többes állampolgárnak, aki Magyarország közrendjére, köz- vagy nemzetbiztonságára veszélyt jelent; a kormány veszélyhelyzetben csak az Országgyűlés kétharmados, határozott időre szóló felhatalmazása alapján függesztheti fel az egyes törvények alkalmazását.

Résztvevők a gyülekezési jogról szóló törvény módosításának visszavonásáért tartott tüntetésen a budai várban, a Szent György téren, háttérben a Sándor-palota 2025. április 15-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Ezúttal a korábbi eseményekhez képest változott a menetrend. Kedd délután a szemerkélő esőben

a demonstrálóknak csak lezáratni sikerült 17 órakor az Erzsébet hidat, megtölteni nem: pár százan botorkáltak az úttesten.

A hídon összegyűltek közül néhányan szivárványos, európai uniós, piros-fehér-zöld és antifa zászlókat lengettek, valamint feltűnt egy a Demokratikus Koalíció logójával ellátott szivárványos zászló is, a Momentum a budai oldalon a Gellért-hegy oldalában feszített ki egy „minket kitilthattok, de az igazságot nem” feliratú molinót, amelynél lila füstgyertyákat gyújtottak. A felvonulók később felvonultak a Várba, ahol le is táboroztak. Az ott felsorakozott tüntetők egyike megkísérelt bejutni a Sándor-palotába, majd a Karmelita-kolostorba, de a felsorakozó rendőrök megakadályozták.

Hadházy Ákos az eseményen elmondta, az Erzsébet híd a második Szabadság híd, az Erzsébet híd azokat az embereket jelenti, akik tudják, hogy a szabadság nem egy frázis, nem egy lózung, tudják, hogy a szabadságért tenni kell és tenni érdemes.

Az országgyűlési képviselő hozzátette elemzők szerint rámehet a karrierje, az újraválasztása arra, ha elfogynak a tüntetők, de őt ez nem érdekli.

„Addig, amíg múlt héten plusz egy fokban hajnali négyig ott volt száz ember, aki értette, hogy mit jelent az elszántság és a kitartás, mit jelent megüzenni a kormánynak, hogy nem hagyjuk abba, addig én sem fogom.”

A független képviselő magyarázata szerint azért kell hidat lezárni, mert a követelésük vállalható, fontos, és a hatalom nem tárgyal velük.

Újabb közlekedési káosz, ami szerda délután folytatódik

A mostani tüntetés is közlekedési káoszt okozott, lezárásokat hozva az Erzsébet hídon és környékén. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) tájékoztatása alapján lezárások lesznek szerdán délután öt és este kilenc óra között az Erzsébet hídon és annak közelében, ezért több busz a megszokottól eltérően járt és jár majd szerdán. Ennek részleteiről ide kattintva olvashatnak bővebben.

Hadházy Ákos kedden hangsúlyozta, hogy a demonstráció nem célja a balhé, de a rendezvények során már több feszültség keletkezett, és a közlekedési akadályok továbbra is zűrzavart okoznak. Az Erzsébet híd lezárásakor gyorsan bedugultak a környező utak, és a Nagykörúton, a Petőfi hídon és a rakpartokon is jelentős közlekedési problémák alakultak ki. A kormány és a kormánypárti politikusok is egyre inkább ellenezték a tüntetések közlekedésre gyakorolt hatását, Orbán Viktor április 4-i rádiós nyilatkozatában pedig kijelentette, hogy a közlekedés sérelmére nem lehet gyülekezési jogot gyakorolni. Szentkirályi Alexandra, a kormánypártok fővárosi frakcióvezetője is élesen bírálta a demonstrációkat, hangsúlyozva, hogy azok csak további indulatokat szíthatnak.

Szerdán délután ötkor folytatják