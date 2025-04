Rogán Antal: Erkölcsi elégtételt várok el azoktól, akik minden bizonyíték nélkül belém rúgtak

Rogán Antal is megszólalt, miután lekerült az amerikai pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalának (OFAC) szankciós listájáról. A Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője arról beszélt, hogy biztos volt abban, hogy le fog kerülni a szankciós listáról, és azt is elárulta, hogy már tervezi a következő amerikai útját.

„Biztos voltam abban, hogy ez bekövetkezik, hiszen csak politikai okokból kerültem erre a listára. Ez egy politikai döntés volt, kifejezetten az amerikai demokrata kormány és Pressman nagykövet részéről. És ezt utólag a körülmények is egyértelműen igazolták” – így reagált Rogán Antal az Indexnek arra, hogy kedden lekerült az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalának (OFAC) szankciós listájáról.

A szankciók feloldásáról szóló hivatalos közleményében nem fűztek indoklást a döntéshez, azonban Tammy Bruce, az amerikai külügyminisztérium szóvivője később elárulta, hogy a Rogán Antal elleni szankciók fenntartása nem egyezik az Egyesült Államok külpolitikai érdekeivel.

David Pressman volt amerikai nagykövet az idei év elején jelentette be, hogy Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője felkerült az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) szankciós listájára. Az egykori amerikai nagykövet a szankciót bejelentő sajtótájékoztatóján azzal magyarázta a magyar miniszter szankciós listára helyezését, hogy saját és környezete meggazdagodására használta a hatalmát, miközben gyengítették a demokratikus intézményeket.

Mivel a szankcionálás nem sokkal Donald Trump beiktatása előtt és a Joe Biden vezette demokrata adminisztráció utolsó napjaiban történt,

a kormány bosszúként értékelte az amerikai pénzügyminisztérium lépését, amiért Magyarország Donald Trumpot támogatta

a választási kampányban, a republikánus Trump pedig minden más külföldi politikusnál többet hivatkozott pozitív példaként Orbán Viktorra, illetve Magyarország kormányára. Szijjártó Péter a sikertelenül és dicstelenül távozó nagykövet személyes bosszújának tulajdonította a történteket.

Rogán Antal ezzel kapcsolatban elárulta az Indexnek, hogy az eljárás során derültek ki számukra a körülmények, amelyek azt mutatták, hogy semmilyen bizonyíték nem volt, ami alapján meghozhatta volna a Biden-adminisztráció a szankcionálást. Mint mondta, csupán egy darab újságcikk szolgált „bizonyítékként”, amely egy külföldi internetes portálon jelent meg, de semmi konkrét állítás, csak általános vádaskodás állt benne.

„Az eljárást pedig David Pressmann nagykövet úr kezdeményezte, aki azt gondolom, hogy politikailag messze elfogult volt Magyarországgal szemben, hiszen ő egy feladattal érkezett ide. Azzal a feladattal, hogy Magyarországot belepréselje az ukrán-orosz háborúba, de ez nem sikerült. Ezért Pressman nagykövet úr csalódott volt, és ez az ő személyes bosszúja”

– véli a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője.

Bocsánatkérést vár

Rogán Antal hangsúlyozta, hogy várja a bocsánatkéréseket, ami miatt rengeteg vádaskodás és kritika érte a szankciók bevezetése után. „Az a minimum, hogy erkölcsi elégtételt várok el azoktól, akik ennek kapcsán minden bizonyíték nélkül belém rúgtak. Ez nem csak Kálmán Olgára vonatkozik, hanem minden egyéb közszereplőre és médiumra, akik minden alap nélkül, bizonyítékok híján vádoltak” – üzente a miniszter, hozzátéve, hogy tudja, ezt sokan nem fogják megtenni. Az igazi elégtételt azonban az jelentené számára, ha David Pressman is elnézést kérne, amire ugyancsak nem számít.

„David Pressman ugyanis nem egyenes ember. Politikai aktivista, aki szerepet játszik. Mást mond négyszemközt és mást a nyilvánosság előtt”

– tette hozzá.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője élesen bírálta a volt amerikai nagykövetet. Elmondása szerint David Pressman ittléte alatt minden évben legalább kétszer, volt, amikor háromszor találkozott vele, azonban ezeken a találkozókon egyszer sem hozta szóba azokat a vádakat, amelyekről később a nyilvánosságnak beszélt. „Pressmann nagykövet urat ittléte alatt az összes köztünk lezajlott tárgyaláson mindössze két dolog érdekelte, Ukrajna, valamint az LMBTQ-jogok. Minden alkalommal, minden tárgyaláson csak erről volt szó. Ő elment, de az öröksége itt maradt, hiszen azok az ellenzéki képviselők és politikusok, akikkel rendszeresen tartott kapcsolatot, ma is ezt a két dolgot tartják a legfontosabbnak” – magyarázta Rogán Antal.

A miniszter úgy gondolja, hogy azért nem beszélt a vádakról a nagykövet négyszemközt, mert jól tudta, hogy nincs igaza, aki pedig ezzel tisztában van, az nem mer vádaskodni szemtől szemben. „Ha tudta volna, hogy igaza van és lett volna hozzá gerince, akkor azt az én szemembe is belemondja. De ezt nem tette meg soha. Azt, hogy Pressman nem mondott igazat, bizonyítja az a tény is, hogy távozása után nyilatkozatait törölték a nagykövetség honlapjáról” – tette hozzá.

Rogán Antal aláhúzta, hogy a tegnap esti döntés nem is az ő személyes sikere és nem is a magyar diplomácia sikere, hanem egészen egyszerűen arról van szó, hogy végre a magyar-amerikai kapcsolatok egy rendezett vágányba kerülnek. Megjegyezte, hogy az új amerikai vezetés egy olyan adminisztráció, amely ugyan érvényesíti az érdekeit, de tiszteli mások szempontjait és „tekintettel van arra, hogy Magyarországnak is lehet véleménye”.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője beszámolt arról is, hogy mihamarabb szeretne az Egyesült Államokba utazni. Elmondása szerint több amerikai kormányzati szereplőtől is van meghívása. Bízik abban, hogy még a jövő évi választás előtt el tudja fogadni valamelyik meghívást.

Kiemelt kép: Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter érkezik meghallgatására az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésére a Parlamentben 2023. november 14-én. (Fotó: MTI/Kovács Attila)