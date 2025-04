Rétvári Bence: 2010-hez képest éves szinten 60 százalékkal csökkent a bűncselekmények száma Magyarországon

Míg 2010-ben 447 ezer bűncselekményt követtek el, jelenleg ez a szám évi 178 ezer, tehát csaknem 60 százalékkal csökkent az egy év alatt elkövetett bűncselekmények száma Magyarországon – hangsúlyozta a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára szerdán Kiskunfélegyházán.

Rétvári Bence a bűnmegelőzés napja alkalmából szervezett rendezvényen elmondta, a kormány az elmúlt években megháromszorozta a rendvédelmi költségvetést, és 2-3 ezerrel növelte a rendőrök számát.

Az államtitkár fontosnak nevezte a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsnak (NBT) a kormány által is támogatott, fiataloknak indított programját, amely annak elkerüléséhez nyújt segítséget, hogy valaki bűncselekmény áldozatává váljon vagy nem megfelelő életmódot válasszon magának.

Az államtitkár kifejtette: a programban az NBT „kiképzi” a fiatalokat arra, hogyan ismerjék föl, ha például egy osztálytársuk otthon erőszak áldozatává, kábítószer- vagy alkoholfüggővé vált, a bűnözői életforma felé fordult vagy vele szemben követtek el bűncselekményt, amelyről nem mer beszélni.

Rétvári Bence a néhány hete indult, kábítószer-kereskedők elleni „hajtóvadászatról” is beszélt, amelyről elmondta: 3500 rendőr több mint ezer bevetésen vett részt és több mázsa kábítószert foglalt le.

A legnagyobb fogás egy csepeli droglabor volt, ahol 100 kilogrammnyi kristályos anyagot foglaltak le, amelynek feketepiac értéke 900 millió forint. Itt további 7,5 tonnányi alapanyagot találtak, amelyből 200 millió adag kábítószert lehetett volna előállítani. Ez azt mutatja, hogy nemcsak Magyarországon, hanem egész Közép-Európában terjesztették volna a kábítószert – tette hozzá a politikus.

„Bízunk abban, hogy mindenki partner lesz Magyarországon abban, hogy a drogkereskedőket börtönbe zárják” – mondta Rétvári Bence, majd kiemelte: nemzeti minimum, hogy minden drogkereskedőnek a börtönben a helye.

Hangsúlyozta: a magyar alaptörvény a jövőben nemcsak a drog előállítását, terjesztését, kereskedelmét tiltja, hanem a drog népszerűsítését is, mert ez is ugyanolyan veszélyes. Azt mondta, az a fiatal, aki kábítószerfüggővé válik, nemcsak a fiatalkorát, hanem a felnőttkorát is elveszíti.

Rétvári Bence a megelőzés érdekében nagyon fontosak ítélte az NBT azon programjait, amelyek a kábítószer veszélyeire hívják fel a figyelmet.

Hatala József, az NBT elnöke elmondta, a 14 éve alakult szervezet jelenleg számos programot kínál, és már öt vármegyei bűnmegelőzési tanács segíti a települések és vármegyék közbiztonságának erősítését.

Példaként megemlített egy új programot, amelynek célja, hogy az időskorúakat megóvja attól, hogy bűncselekmények áldozatává váljanak.

Kiemelt kép: Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a bűnmegelőzés napja alkalmából tartott rendezvényen Kiskunfélegyházán, a Móra Ferenc Művelődési Központban 2025. április 16-án (Fotó: MTI/Ujvári Sándor)