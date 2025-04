Sikertelen blokád és néhány beszéd után a tüntetők elfoglalták a Lánchidat, de a rendőrsorfalat nem törték át

Az Alaptörvény tizenötödik módosítása ellen szervezett újabb budapesti tiltakozó akciót hétfőn a Momentum Mozgalom. Az ellenzéki pár 15 órától megpróbálta blokád alá venni a Parlamentet, hogy a képviselők szavazásra való bejutását akadályozzák. A Parlamentnek több be- és kijárata is van, amelyből a Momentum aktivistáinak mindössze egyet sikerült elzárniuk. A Kossuth teret sem töltötték meg, mégis a tüntetőkkel együtt fel akartak menni a Sándor-palotához, de a rendőrök elzárták a Lánchíd budai oldalát.

Mint írtuk, hétfőre újabb demonstrációt hirdetett a Momentum, hogy az Alaptörvény tizenötödik módosítása ellen tiltakozzon. Az ellenzéki párt délután 15 óra után vette blokád alá a Parlamentet, hogy ezzel is akadályozzák a képviselők szavazásra való bejutását. A Parlamentnek több be- és kijárata is van, amelyből a Momentum aktivistáinak mindössze egyet sikerült elzárniuk. A csoport egy része a parlamenti mélygarázs egyik kapujánál, és a látogatóközpont bejáratánál is próbálkozott, majd leültek a rendőri sorfal elé.

A kormánypárti képviselők a tiltakozás ellenére is egyszerűen bejutottak az Országházba.

A Kossuth térre 17 órára hirdettek tüntetést, ahol a Kossuth tér harmadát sem megtöltő tömeg előtt beszédet mondott többek között Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője, Karácsony Gergely főpolgármester, Baranyi Krisztina Ferencváros polgármestere és Soproni Tamás Terézváros momentumos polgármestere.

A beszédek végén Bedő Dávid jelentette be, hogy felmennek a Sándor-palotához, hogy ott követeljék a köztársasági elnöktől, ne írja alá az Alaptörvény időközben elfogadott módosítását. A 200-300 fős tömeg elindult, átment a Lánchídon, de annak budai hídfőjénél a rendőrök sorfalába ütköztek, amelyet sikertelenül próbáltak áttörni.

