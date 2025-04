Parázs vita várható a parlamentben, forrong az ellenzék az Alaptörvény hétfői módosítása miatt

Az Alaptörvény tizenötödik módosításáról döntenek a képviselők az Országgyűlés hétfői ülésén. A kormány javaslatában többek között rögzítenék, hogy az ember férfi vagy nő, hogy Magyarországon tilos a kábítószer-fogyasztás, valamint a kettős állampolgárokat is kiutasíthatóvá tennék. A Momentum politikusai mindeközben egy újabb tiltakozó akcióra készülnek. Az ellenzéki párt a tervek szerint délután 15 órakor blokád alá veszi a Parlamentet, majd 17 órától tüntetést tartanak a Kossuth téren. A demonstráción Karácsony Gergely főpolgármester is beszédet mond.

Mint írtuk, a kormánypárt március 11-én nyújtotta be az újabb alaptörvény-módosító javaslatát. A Fidesz és a KDNP frakciói szerint a változtatásokra azért van szükség, mert a nyugati világ egyre erőteljesebben támadja a korábban magától értetődő normákat, különösen a család intézményét és a nemzeti identitást.

Az Alaptörvény tizenötödik módosításáról az Országgyűlés hétfői ülésén döntenek a képviselők.

A kiegészítést érintő legfőbb pontok:

az ember férfi vagy nő;

mindenkinek joga van ahhoz, hogy készpénzzel fizessen;

minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz;

felfüggeszthető a magyar állampolgársága annak a többes állampolgárnak, aki Magyarország közrendjére, köz- vagy nemzetbiztonságára veszélyt jelent;

a kormány veszélyhelyzetben csak az Országgyűlés kétharmados, határozott időre szóló felhatalmazása alapján függesztheti fel az egyes törvények alkalmazását;

valamint, hogy tilos a kábítószer előállítása, használata, terjesztése és népszerűsítése.

Az Országgyűlés hétfői ülésének élő közvetítését ezen a linken követhetik.

Újabb tüntetésre készül a Momentum

Botrányba fulladt az Országgyűlés március 18-án tartott ülése, miután a képviselők elfogadták a parlamentben a gyülekezési törvény módosítását. A döntés értelmében az eddigi formájában nem lehet megtartani a Budapest Pride felvonulást. A Momentum képviselői nem vettek részt a szavazáson, helyette füstgyertyákat gyújtottak az ülésteremben. Az akció miatt Bányai Gábor kormánypárti képviselő rosszul lett és sürgős orvosi ellátásban kellett részesíteni. Kövér László házelnök feljelentést tett az ügyben, mivel véleménye szerint „a füstgyertya működtetése tűzveszélyt is jelentett közvetlen környezetére, a képviselők testi épségére és a plenáris ülésterem berendezésére is”. A Momentum öt országgyűlési képviselőjére rekordösszegű, 70 473 744 forintnyi bírságot is kiszabtak.

A füstgyertyázás és a rendbontás miatt Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő és a Momentum politikusai május közepéig nem léphetnek be a Parlamentbe.

A párt tagjai kitiltásuk miatt a hétfői szavazáson sem vehetnek részt, ezért egy újabb tiltakozó akciót hirdettek meg. A Momentum a tervek szerint délután 15 órakor blokád alá veszi a Parlamentet, majd 17 órától tüntetést tartanak a Kossuth téren. A demonstráción Karácsony Gergely főpolgármester is részt vesz, valamint az alkotmánymódosítás ellen beszéddel is készül.

A DK és a Jobbik sem vesz részt a szavazáson

A Demokratikus Koalíció közösségi oldalán jelezte, hogy nem vesznek részt az Országgyűlés hétfői ülésén. Indoklásuk szerint a Momentummal és a Parlament köré gyűlt emberekkel is szolidaritást vállalnak. Hozzátették, hogy a DK képviselői egyedül Varju László eskütételén lesznek jelen. A jogerősen elítélt politikust márciusban választották újra Újpest–Angyalföld országgyűlési képviselőjének. Az időközi választásra azért volt szükség, mert a képviselő tavaly decemberben lemondott a mandátumáról, az ellene felhozott garázdaság, testi sértés és választási csalási vádak miatt.

Lukács László György a Jobbik Magyarországért Mozgalom frakcióvezetője hétfői sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy képviselői nem vesznek részt az alaptörvény módosításáról szóló szavazáson. A politikus szerint a törvényjavaslat „kezelhetetlen és támogathatatlan”, mivel egymástól teljesen távol álló témákról döntenek a végszavazáson egyetlen gombnyomással – adta hírül az MTI.

Mint mondta, fontos annak rögzítése, hogy az ember vagy férfi, vagy nő, akárcsak a gyermekek védelmét szolgáló változtatás, a Pride tiltása vagy a kábítószerek tiltása, azonban nem tudnak igent mondani a magyar állampolgárság felfüggesztésére és a rendkívüli jogrend szabályainak átalakítására vonatkozó pontokra.

Előbbi kapcsán a Jobbik frakcióvezetője arról beszélt, hogy „a nemzetközi jogban is példa nélküli ” és abba ütköző az intézkedés, ráadásul, ha azt a szomszédos országok is jogrendjükbe emelik, és az ott élő magyarok ellen alkalmazzák, az alaptörvénnyel és nemzeti érdekeinkkel is ellentétes. Másik, általuk kifogásolt pontként a rendkívüli jogrenddel kapcsolatos rendelkezések átalakítását említette, arról beszélve, a hatályos jogi keretet vitatják ugyan, mert azokat károsnak tartják a magyar emberek számára, de úgy látják, hogy a szavazásra bocsátott módosítással is a saját hatalmi érdekeit szolgálva alakítaná át a szabályokat a kormányzat.

A fővárosi közlekedést is megbénították

Április 8-án ismét közlekedési káoszt okozott Hadházy Ákos és a Momentum tüntetése. Budapest belvárosában negyedik alkalommal tartottak hídfoglaló akciót, hogy tiltakozzanak a gyülekezési jog szűkítése és a Budapest Pride betiltása ellen. A demonstráció ezúttal is az Erzsébet hídon zajlott, amelyet órákra lezártak, komoly fennakadásokat okozva a fővárosi közlekedésben.

A tiltakozás helyszínén zene szólt, klipek, filmjelenetek és koncertfelvételek voltak láthatók a kivetítőkön. A tüntetők közül többen székekkel, asztalokkal, pikniktakarókkal és sátrakkal készültek. A tömegben az ismert transzvesztita, Lady Dömper, vagyis Petróczi Zoltán is feltűnt. A tüntetést hajnali 4 óráig engedélyezte a rendőrség, ám ennek ellenére is történtek szabálysértések. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint az eseményen 22 embert igazoltattak, valamint garázdaság és a pirotechnikai termékek használatával kapcsolatban is intézkedniük kellett. Április 1-jén 58 ember ellen indult eljárást, többek között garázdaság és kábítószer birtoklása gyanúja miatt.

Hadházy Ákos szerint addig tiltakoznak, amíg a kormány vissza nem vonja a Budapest Pride-ot érintő törvényt. A független országgyűlési képviselő április 15-re újabb hídfoglaló tüntetést jelentett be.

Nemrég a hirado.hu is megkérdezte a közlekedőket, mit gondolnak arról, hogy hétről hétre megbénítják a tüntetők a főváros közlekedését, ami sok autós számára bosszantó.

„Lehet tüntetni, csak ne a dolgozó embereket akadályozzák!”

– nyilatkozták lapunknak.