Ovádi Péter szerint a felelős állattartás alól az ünnep sem kivétel

A húsvéti időszakban számos család gondolja úgy, hogy élő nyúllal lepi meg a gyermekeket, ugyanakkor fontos mérlegelni, hogy állatot tartani hosszú távú elköteleződést jelent.

Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvés kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos arra kéri a lakosságot, hogy a meggondolatlan, elkapkodott vásárlás helyett gondolja végig mindenki azt, hogy egy állat tartása nem csak arra a pár napra szól, míg az ünnep tart. Fontos kiemelni, hogy egy nyúl akár 10 évig is élhet, ezért nem utolsó szempont az sem, hogy tudják-e vállalni az állatorvosi költségeket, a tartásához szükséges eszközök beszerzését, a takarmányozást és táplálást.

Mindezeken túl nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy a továbbiakban is időt, energiát és gondoskodást igényel egész életén keresztül. Az állatvédelmi törvény preambuluma is kimondja, hogy „az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása minden ember erkölcsi kötelessége”. Gerinces állat elhagyása, elűzése vagy kitevése pedig egyenesen bűncselekménynek számít.

Aki felelősen úgy dönt, hogy saját körülményei és lehetőségei nem teszik lehetővé egy élőlény felelős tartását, szintúgy élvezheti az állatok társaságát, hiszen hazánkban számos állatkert és civil szervezet nyújt lehetőséget arra, hogy nyuszi látogatásban, etetésben, jelképes örökbefogadás élményében részesülhessen.

A húsvéti összejövetelek, ünnepi lakomák során is kiemelten fontos továbbá, hogy tekintettel legyünk kedvenceink egészségére – hívja fel a figyelmet Koska Hedvig, állatorvos. Bár a családtagok és vendégek gyakran kísértésbe esnek, hogy az asztalról megkóstoltassák a finomságokat, mindig tartsuk szem előtt, hogy ezek az ételek komoly veszélyeket jelentenek a háziállatokra nézve. A túlzott só- és fűszerbevitel, a magas zsírtartalmú ételek, valamint a különféle, esetenként mérgező összetevők (például csokoládé, xilit, hagymafélék) rövid időn belül is súlyos tüneteket – hányást, hasmenést, levertséget, sőt akár idegrendszeri panaszokat – okozhatnak. Szintén sokan nem gondolnak arra, hogy egyetlen csontdarab vagy éles ételmaradék is végzetes bélelzáródást, sérülést idézhet elő, amely sürgős műtéti beavatkozást igényel. Az állatorvos szerint ahhoz, hogy az ünnepi időszak ne forduljon át váratlan állatorvosi rohanásba és aggódásba, előrelátó gondoskodásra van szükség: legbiztosabb, ha a családi ebéd során csak kedvencünk saját, állatorvos által javasolt táplálékát, jutalomfalatait kapja.

Amennyiben felelősen döntünk, nemcsak az ünnep lesz boldog és békés mindannyiunk számára, hanem az utána következő időszak is!

A kiemelt kép illusztráció.