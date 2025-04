Blokád alá vonta a Parlamentet a Momentum, a fideszes képviselők gond nélkül bejutottak

Az Alaptörvény tizenötödik módosítása ellen szervezett újabb budapesti tiltakozó akciót hétfőn a Momentum Mozgalom. Az ellenzéki pár 15 órától megpróbálta blokád alá venni a Parlamentet, hogy a képviselők szavazásra való bejutását akadályozzák. A Parlamentnek több be- és kijárata is van, amelyből a Momentum aktivistáinak mindössze egyet sikerült elzárniuk. A kormánypárti képviselők a tiltakozás ellenére is egyszerűen bejutottak az Országházba.

Mint írtuk, hétfőre újabb demonstrációt hirdetett a Momentum, hogy az Alaptörvény tizenötödik módosítása ellen tiltakozzon. Az ellenzéki párt délután 15 óra után vette blokád alá a Parlementet, hogy ezzel is akadályozzák a képviselők szavazásra való bejutását. A Parlamentnek több be- és kijárata is van, amelyből a Momentum aktivistáinak mindössze egyet sikerült elzárniuk. A csoport egy része a parlamenti mélygarázs egyik kapujánál, és a látogatóközpont bejáratánál is próbálkozott, majd leültek a rendőri sorfal elé. A kormánypárti képviselők a tiltakozás ellenére is egyszerűen bejutottak az Országházba. A Kossuth térre 17 órára hirdettek tüntetést, ahol a tervek szerint beszédet mond többek között Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője, Karácsony Gergely főpolgármester, Baranyi Krisztina Ferencváros polgármestere és Soproni Tamás Terézváros momentumos polgármestere. Az ellenzéki képviselők az Alaptörvény tizenötödik módosítása ellen tiltakoznak, amelyről az Országgyűlés hétfői ülésén döntenek. A kiegészítést érintő legfőbb pontok: az ember férfi vagy nő;

mindenkinek joga van ahhoz, hogy készpénzzel fizessen;

minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz;

felfüggeszthető a magyar állampolgársága annak a többes állampolgárnak, aki Magyarország közrendjére, köz- vagy nemzetbiztonságára veszélyt jelent;

a kormány veszélyhelyzetben csak az Országgyűlés kétharmados, határozott időre szóló felhatalmazása alapján függesztheti fel az egyes törvények alkalmazását;

valamint, hogy tilos a kábítószer előállítása, használata, terjesztése és népszerűsítése. A Demokratikus Koalíció és a Jobbik Magyarországért Mozgalom szintén nem vesz részt a szavazáson. A DK indoklása szerint a Momentummal és a Parlament köré gyűlt emberekkel is szolidaritást vállalnak. Hozzátették, hogy a DK képviselői egyedül Varju László eskütételén lesznek jelen. A jogerősen elítélt politikust márciusban választották újra Újpest–Angyalföld országgyűlési képviselőjének. Az időközi választásra azért volt szükség, mert a képviselő tavaly decemberben lemondott a mandátumáról az ellene felhozott garázdaság, testi sértés és választási csalási vádak miatt. Kiemelt kép: A Momentum aktivistái próbálják blokád alá venni a Parlamentet április 14-én (Fotó: Horváth Péter Gyula/Hirado.hu)