Befejeződött a ragadós száj- és körömfájással fertőzött telepek felszámolása Magyarországon

Nagy István pénteki és szombati bejelentéseit követően a Nébih is megerősítette, nincs újabb ragadós száj- és körömfájás megbetegedés Magyarországon, az érintett a darnózseli és dunakiliti fertőzött állományok leölésével és ártalmatlanításával pedig befejeződött az érintett fertőzött telepek felszámolása. A Nébih azonban figyelmeztet, a vírus lappangási ideje miatt a hatósági intézkedések továbbra is érvényben vannak.

Befejeződött a ragadós száj- és körömfájás betegséggel (RSZKF) fertőzött telepek felszámolása a darnózseli és dunakiliti fertőzött állományok leölésével és ártalmatlanításával – írja a honlapján megjelent közleményében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A hatósági munka azonban, többek között a telepek fertőtlenítése, még folyamatban van. Kijelentették:

A Nébih továbbra sem igazolt újabb megbetegedéseket.

Hozzátették, a védekezés ennek ellenére folytatódik, mivel a vírus átlagos lappangási ideje szarvasmarháknál 14 nap. Április elején a Nébih a Győr-Moson-Sopron vármegyében található Darnózselin és Dunakilitin igazolta az RSZKF betegséget. Az érintett állattartó telepeken még aznap, a kitörés azonosítása idején megtörtént a szarvasmarhák vakcinázása, hogy azok felszámolásáig a vírusürítés minimálisra csökkenjen. Úgy folytatták:

Az állományok felszámolása mostanra befejeződött.

A két telepen 3588, így összesen mintegy 8300 állat ártalmatlanítására került sor március eleje óta – írták. A fogékony állatok vizsgálata jelenleg is zajlik az országos mintavétellel együtt, ahogy a hivatalos oldalon felsorolt hatósági intézkedések is még érvényben vannak, a fertőzött telepeken pedig zajlik a fertőtlenítés. Felszólították az állattartókat az előírások betartására azért, „hogy még véletlenül se hurcolhassák be a fertőzést a gazdaságukba.”

Nagy István agrárminiszter először pénteken beszélt arról, hogy nincsenek újabb megbetegedések Magyarországon. Egyúttal megjegyezte:

nem kizárt, hogy a ragadós száj- és körömfájás vírusát mesterségesen tenyésztették.

A miniszter ezt követően az Állategészségügyi Operatív Törzs szombati ülését követő sajtótájékoztatón kijelentette:

sikerült megállítani a ragadós száj- és körömfájás terjedését, a veszélyhelyzet megszűnt, a vírus elleni küzdelem első szakasza ezzel lezárult.

Az újbóli kitörés megakadályozása megköveteli a szabálykövetést, a fegyelmezettséget, az előírások szigorú betartását – hangsúlyozta az agrárminiszter szombaton.

A kiemelt kép illusztráció – MTI/EPA/Andrej Cukic