Szentkirályi Alexandra: lemondás nem, egy büszke fagyizós kép érkezett Magyar Péteréktől Brüsszelből

Lemondás nem, egy büszke fagyizós kép érkezett Magyar Péteréktől Brüsszelből – írta a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője a Facebook-oldalán szombaton.

Szentkirályi Alexandra a bejegyzésében hangsúlyozta: „a Tisza őszödi beszéde után – amiben beismerték, hogy pártpolitikai érdekeikből a magyar emberek ellen dolgoznak és azért, hogy tovább zsarolják Magyarországot a hazánknak járó forrásokkal – az is kiderült, hogy ők erre még büszkék is”

„Magyar Péter és Brüsszel összeesküdtek a magyarok ellen, pénzért és hatalomért bármire képesek, és mint a vidáman nyalt fagylalt is bizonyítja: Brüsszelben elégedettek is velük Manfred Weberék” – tette hozzá a Szentkirályi Alexandra, aki bejegyzéséhez Kollár Kinga Tisza párti EP-képviselő fagylaltozó fotóját csatolta – számol be róla az MTI.

Kiemelt kép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője (Fotó:MTI/Kocsis Zoltán)