Menczer Tamás azt ígérte, hogy megvédik az országot a „hazaárulóktól” és „brüsszeli főnökeiktől”

Menczer Tamás egyértelműnek és világosnak tartja, hogy a Tisza Párt arra szövetkezett Brüsszellel, hogy a magyaroknak jogosan járó pénzt elvegyék, visszatartsák, tönkretegyék az országot a saját politikai céljaik érdekében – a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója erről a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában beszélt.

Menczer Tamás arra reagált, hogy Kollár Kinga, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője az EP költségvetési bizottságában elmondott beszédében hatásosnak nevezte a jogállamisági mechanizmust, amely következményeként körülbelül 21 milliárd eurónyi forrást felfüggesztettek, és pozitívnak nevezte, hogy a magyarok romló életszínvonala erősíti az ellenzéket.

Hozzátette: senki ne gondolja, hogy ezek Kollár Kinga magángondolatai, „amit ő elmondott, azt ő a főnökétől hallotta, tehát az én válaszom az, hogy aki ezt mondja, az Brüsszel Péter, a Tisza Párt vezetője”.

A Fidesz politikusa úgy fogalmazott: „Brüsszel Péter nem a magyarok barátja, hanem Brüsszel barátja, és azt csinálja, amit Brüsszelben mondanak neki, és ott köt szövetséget Magyarország ellen, tehát ezek hazaárulók, Brüsszel Péterrel az élen.”

Menczer Tamás hangsúlyozta: el kell tűnniük a közéletből. Menczer Tamás szerint az a kérdés, hogy a magyar emberek melyik közösséget akarják; aki értük harcol, vagy aki elárulja őket. Kitért arra is, soha nem gondolta volna, hogy a hazaárulási versenyt Gyurcsány Ferenc és a Momentum mellett meg lehet nyerni, de tévedett, a Tisza Párt ezt a versenyt megnyerte. Továbbgondolva ezt nem is tartotta meglepőnek, mert „a Tisza Pártot egy olyan ember vezeti, aki elárulta a saját családját a saját politikai karrierje érdekében, elárulta a feleségét, három gyereke anyját, aztán elárulta a barátait is, és most a hazáját árulja”.

Menczer Tamás azt mondta, hogy látják ezt,

meg fogják védeni az országot és a magyar embereket a hazaárulóktól és „brüsszeli főnökeiktől.”

„Újra felszólítom őket, hogy takarodjanak a közéletből” – tette hozzá. A Fidesz politikusa szerint a Tisza Párt és Brüsszel szövetségének, másképp fogalmazva, a Tisza Párt árulásának, egész Magyarország megfizetné az árát, a brüsszeli segítség nincs ingyen.

„Akarjuk-e Ukrajnát az Európai Unióba, akarjuk-e a háború folytatását, akarjuk-e, hogy magyar katonák menjenek Ukrajnába, mert ezzel a párttal ez jár. És akkor még bevándorlásról, 13. havi nyugdíjról, családtámogatásról és egyebekről nem is beszéltem” – fejtegette Menczer Tamás. A műsorban azt is kérte, hogy mindenki vegyen részt a véleménynyilvánító szavazáson Ukrajna uniós csatlakozásáról.

Kiemelt kép. Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)