Forgalomkorlátozás az autópályákon: két autótűz is nehezíti a közlekedést az ország gyorsforgalmi útjain vasárnap este

Két különböző helyszínen is autótűz miatt kellett forgalomkorlátozást bevezetni vasárnap este a magyarországi gyorsforgalmi utakon, ami miatt torlódásokra kell számítani az M3-as és az M4-es autópályán is.

Az M4-es autóút Szolnok felé vezető oldalán, Abony térségében, a 87-es kilométernél kapott lángra egy személygépkocsi. A teljes terjedelmében égő járműhöz a ceglédi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik két vízsugárral fékezték meg a tüzet, majd eloltották a lángokat.

A hatóságok az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, a helyszínen jelenleg is utómunkálatokat végeznek.

Eközben az M3-as autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a 92-es kilométernél, Nagyfüged közelében is kigyulladt egy gépkocsi. A lángok itt is teljesen elborították a járművet, amelyet a füzesabonyi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral körülhatároltak, majd eloltottak – közölte az Országos Katasztrófavédelem.

Az egységek a karosszéria visszahűtését végzik, a forgalom ezen a szakaszon egy sávon haladhat.

Az utóbbi balesetnek egyik kollégánk is szemtanúja volt és felvételeket készített a helyszínen, többek közt a kiégett autóról is (amely cikkünkben kiemelt képként látható). Elmondása szerint az M3-as autópályán jelentős dugó alakult ki három sávban is a baleset után.

Fotó: hirado.hu.

A katasztrófavédelem felhívta a figyelmet, hogy a közlekedők fokozott óvatossággal közlekedjenek a térségben, és kövessék a forgalomirányítók utasításait.

Kiemelt kép: a lángra kapott autó az M3-as autópályán, az utómunkálatok idején. Fotó: hirado.hu.