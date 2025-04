Borús kezdet, napfényes vég: tavaszi meleggel érkezik jövő héten a Húsvétvasárnap

A jövő hét első felében még erősen felhős, borult lesz az ég, többfelé lehet eső, saras eső, majd csökken a csapadék esélye, melegedés kezdődik és a hét közepén akár 26-27 Celsius-fok is lehet a legmelegebb órákban. Pénteken ismét felhősebb idő várható, de a hét végén már általában gomolyfelhős, napos időre kell készülni, Húsvétvasárnap 18-24 Celsius-fok várható – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég, az Észak-Dunántúlon azonban délelőtt még vékonyabb lehet a felhőzet, így ott némi szűrt napsütés előfordulhat.

Délnyugat felől elszórtan, több hullámban érkezik gyenge saras eső, záporeső, a csapadéknak az Észak-Dunántúlon és a keleti, északkeleti határ közelében a legkisebb az esélye. A több helyen élénk déli, délnyugati szelet a Dunántúlon helyenként erős lökések kísérik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 18-23 fok között várható.

Kedden többnyire borult lesz az ég, majd a nap második felében dél, délnyugat felől elkezdhet szakadozni, csökkenni a felhőzet, délnyugat felé haladva egyre nagyobb eséllyel a nap is előbukkanhat. Estétől határozottabb felhőzetcsökkenés valószínű. A nap első felében még többfelé, délután már inkább csak néhol alakulhat ki kisebb eső, zápor.

A délies szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 9-14, délután általában 16-23 fok közötti értékre lehet számítani, de északkeleten ennél pár fokkal alacsonyabb maximumok valószínűek.

Szerdán napos idő várható csapadék nélkül a fátyol- és gomolyfelhők mellett. A délies szél továbbra is sokfelé lehet élénk, helyenként erős. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7-14, a csúcshőmérséklet 20-26 fok között alakul.

Csütörtökön délnyugat felől megnövekszik, majd délutántól meg is vastagszik a felhőzet. Északkeleten sok, másutt többórás napsütés valószínű. A nap második felében az északkeleti tájak kivételével egyre többfelé lehet számítani záporok, zivatarok kialakulására. A délkeleti, keleti szelet élénk, helyenként erős széllökések kísérhetik. A minimum általában 10-15 fok között alakul, de az északkeleti, hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték többnyire 21-27 fok között várható, de délnyugaton pár fokkal hűvösebb is lehet.

Nagypénteken általában sok lesz a felhő, majd a nap második felében csökkenhet a felhőzet. Több helyen valószínű eső, zápor, zivatar. A túlnyomóan délies irányú szelet továbbra is élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A minimum 9-15, a maximum 15-22 fok között várható.

Nagyszombaton erőteljesebb nappali gomolyfelhő-képződés és fátyolfelhők mellett többórás napsütés valószínű, de zápor, esetleg zivatar továbbra is előfordulhat. A délies szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A minimum 6-12, a maximum 16-22 fok között várható.

Húsvétvasárnap gomolyfelhős, napos idő valószínű némi fátyolfelhőzet mellett, de csapadéknak kicsi az esélye. A délies szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A minimum 6-11, a maximum 18-24 fok között várható.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)