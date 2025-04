Van olyan forgatókönyv, amely szerint a neobankok akár ki is vonulhatnak Magyarországról

A magyar kormány újabb intézkedései ismét kihívások elé állítják a pénzügyi szektort. A közelmúltban meghozott döntés értelmében a bankoknak országszerte kétezer új ATM-et kell telepíteniük, emellett csökkenteniük kell a számlavezetési és ügyfélterhelt díjaikat is. Mindez komoly bevételkiesést jelenthet a szereplők számára, és nem csak a klasszikus bankoknak, hanem potenciálisan a fintech cégeknek is.

A jegybank egyre élesebb figyelemmel követi a Magyarországon is aktív neobankokat, köztük a Revolutot és a Wise-ot. Kovács Levente, a Bankszövetség főtitkára néhány hete felvetette, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) vonatkozó rendelete alapján a fintech cégeket is be lehetne vonni az ATM-telepítési kampányba – írja az Economx.

Horváth Balázs, a RowanHill Digital tanácsadócég vezetője a portál megkeresésére elmondta: a neobankok nem magyar cégek, más EU-s tagállamokban bejegyzett vállalatokként működnek, és EU-s licenc alapján szolgáltatnak itthon, éppen ezért

nem egyértelmű, hogy kötelezhetők lennének ilyen jellegű beruházásokra a magyar piacon.

Ráadásul üzleti modelljük is alapvetően digitális: költséghatékony, felhőalapú működésre, minimális infrastruktúrára és alacsony díjakra építenek, amelyből fakadóan nincs érdekük fizikai jelenlétet fenntartani, mint például ATM-hálózatot vagy ügyfélszolgálati irodákat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ha üzleti érdekeik úgy kívánják, ne vennének részt hasonló kezdeményezésekben – hiszen más uniós országokban erre már volt példa.

Horváth Balázs szerint ha a magyar szabályozás olyan költségeket ró a fintech cégekre, amelyek jelentősen csökkentik versenyelőnyüket, akkor akár ki is vonulhatnak a magyar piacról.

A digitális bankok sikerének kulcsa épp az alacsony üzemeltetési költség és a skálázhatóság, ha ezek az előnyök eltűnnek például a helyi szabályozás miatt megnövekedett költségvállalások miatt, az a szolgáltatások árának emelkedéséhez vezethet, ami ellehetetlenítheti a jelenlétet. A Revolut és a Wise jelenléte ugyanakkor érezhetően pozitív hatással van a magyar piacra – tette hozzá.

A hagyományos bankok digitalizációs lépéseit is nagyban ösztönzi a verseny, különösen a mobilbanki alkalmazások területén. A fiatalabb korosztály, különösen a 18 év alattiak és a huszonévesek körében népszerű neobankok alternatívát jelentenek a klasszikus pénzintézetekkel szemben.

Ez a vonzerő azonban gyakran megszűnik, amikor a felhasználók új életszakaszba lépnek, például lakáshitelt igényelnének, vagy vállalkozást indítanának

– fűzte hozzá a szakértő.

A Revolut még mindig nem kínál magyar számlaszámot, így egyéni vállalkozói tevékenység hivatalos lebonyolítására továbbra sem alkalmas, ugyanakkor a NAV számára sem átlátható, és hitelezésre sem használható.

A neobankok gyors és kényelmes megoldást nyújtanak a mindennapi pénzügyekhez, a peer-to-peer utalások, kártyás vásárlások, vagy utazási devizakezelés terén, de

a komolyabb, hivatalos pénzügyi ügyintézéshez továbbra is klasszikus, magyar banki háttér szükséges.

Ha a szabályozás továbbra is szigorodik, és a költségek túlzottan megnövekednek, akkor valóban reális forgatókönyvvé válhat, hogy a Revolut, a Wise vagy más neobank elhagyja a magyar piacot.

Kiemelt kép. Revolut netbank applikáció ikonja (Fotó: Shutterstock)