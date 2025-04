Orbán Viktor: A tiszás politikusok örülnek, ha Magyarországon rosszul mennek a dolgok

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában ad interjút.

Cikkünk folyamatosan frissül…

A Momentum Mozgalom ismét demonstrációt szervezett az MTVA székháza elé, hogy megakadályozza a kormányfő szokásos péntek reggeli rádióinterjúját, azonban ezúttal sem jártak sikerrel. A helyszínen volt Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője és Stummer János, a Momentum képviselője is.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott interjújának elején hangsúlyozta: a magyar emberek azért küldték EP-képviselőiket Brüsszelbe, hogy hazájuk érdekeit képviseljék.

„Én mindig harcolok a magyarokért, és már az uniós források felét sikerült hazahoznunk”

– jelentette ki.

A kormányfő szerint Kollár Kinga kijelentése nem érhette teljesen váratlanul az embereket, ugyanakkor szégyenletesnek nevezte azt. Úgy véli, az ellenzéki pártok korábban kikérték volna maguknak, hogy az ország kárára politizálnak, most viszont nyíltan beismerték, hogy nekik az a jó, ha Magyarországnak rosszabbul megy – ráadásul mindezt brüsszeli bürokratákkal összefogva teszik. Orbán szerint ez a megnyilatkozás a Gyurcsány Ferenc 2006-os őszödi beszédéhez mérhető.

Orbán Viktor ezután úgy fogalmazott: választást nyerni kétféleképpen lehet – vagy egy jó programmal, vagy úgy, hogy az ország helyzetét szándékosan rontják. Azokat, akik az utóbbi utat választják, semmire sem tartom – jelentette ki, hozzátéve: számukra kizárólag a pénz és a hatalom számít.

Ukrajna uniós csatlakozásával a magyar családok járnának rosszul

Orbán Viktor szerint Ukrajna uniós csatlakozása súlyos következményekkel járna a magyar családokra nézve. A véleménynyilvánító szavazás kapcsán emlékeztetett: korábban is Magyarország volt az egyetlen ország, ahol népszavazást tartottak a migrációról és a gyermekvédelemről – most pedig újabb sorsdöntő kérdés került napirendre.

„Ukrajna uniós felvétele tönkretenné a magyar családokat”

– fogalmazott a miniszterelnök, hangsúlyozva: a legfontosabb, hogy ebben az ügyben is világos magyar álláspont szülessen.

A miniszterelnök a Tisza Pártotra utalva úgy fogalmazott: képviselőiknek „gazdáik vannak Brüsszelben”, ezért támogatják Ukrajna uniós csatlakozását is. Orbán Viktor szerint a következő évek erről a vitáról fognak szólni.

Mint mondta, nem kell találgatni: miként a Tisza Párt egyik képviselője nyíltan beszélt saját álláspontjáról, úgy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is világossá tette, hogy 2030-ig gyorsított eljárásban szeretnék felvenni Ukrajnát az Európai Unióba. Brüsszel azt reméli, hogy Ukrajna felvételével még tovább lehet húzni a háborút.

Ez a vámháború hamarosan vámbékébe megy majd át

Orbán Viktor szerint a vámháború jelentősége eltörpül az orosz–ukrán háború, illetve Ukrajna uniós csatlakozásának súlya mellett. Úgy vélte, az Egyesült Államok célja csupán egy taktikai lépés a vámokkal, és végül várhatóan minden érintett féllel megegyezés születik. A kormányfő megfogalmazása szerint a jelenlegi vámháború rövidesen „vámbékébe” fordulhat.

A háború az oka a magasabb inflációnak

Ha nem lenne orosz-ukrán háború, akkor nem lenne drágulás sem – fogalmazott a miniszterelnök. Az infláció tartós letörésének a garanciája a béke, ezért az uniónak támogatnia kellene az amerikai elnök béketörekvéseit – mondta a kormányfő.

Nekünk lépésket kell tenni az infláció ellen addig is, amíg nem jön el a béke – jelentette ki.

Orbán Viktor szerint ennek az eszköze árrésstop is. Most a kormány azon dolgozik, hogy más kiskereskedelmi termékek esetében is az árrésstophoz hasonló intézkedések legyenek.

Az elmúlt napokban sikeres megállapodások születtek a telekommunikációs cégekkel és a bankszektorral az áremelkedések megfékezéséről. Az élelmiszer-kereskedőkkel folytatott egyeztetések viszont eredménytelenek voltak, ezért a kormány kénytelen volt közbeavatkozni.

Ez világos üzenet volt mindenkinek – a kormány határozottan lép, ha szükséges – jelentette ki.

A családpolitika kapcsán Orbán Viktor hangsúlyozta:

a gyermekvállalás nemcsak személyes boldogságot jelent, hanem a magyar nemzet fennmaradásának záloga is.

Mint mondta, nem igazságos, hogy akinek nincs gyereke, az jobban él, mint akinek van, ezért a kormány kötelessége, hogy lépéseket tegyen a családosok támogatása érdekében. Kiemelte: az édesanyákat különösen segíteni kell, ezért aki gyermeket vállal, annak ne kelljen élete végéig személyi jövedelemadót fizetnie.

A miniszterelnök bejelentette:

októbertől a háromgyermekes, januártól pedig a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák is részesülnek az szja-mentességben.

Minőségi életet vidéken lehet élni

Orbán Viktor szerint egyre többen ismerik fel, hogy a falusi élet számos előnnyel jár, sőt – mint fogalmazott – igazán minőségi életet vidéken lehet élni. Hozzátette: ma már a falusiak büszkék lehetnek arra, hogy hol élnek – ahogyan ő maga is egy 1800 lelkes településről származik.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a városi szolgáltatásokhoz való hozzáférés alapfeltétele ennek az életformának. Bár sok előrelépés történt, további fejlesztésekre van szükség – a Magyar Falu Programnak köszönhetően pedig folyamatos a fejlődés. Hozzátette, rengeteg energiát kell a falura fordítani, hogy érezzék, egyenjogú polgárai az országnak.