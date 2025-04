Több év fegyházra ítéltek két külföldi drogterjesztőt a fővárosban

Nyolc-nyolc év fegyházra ítélte és ugyanennyi időre kiutasította Magyarországról a Fővárosi Törvényszék azt a két férfit, akiket bűnsegédként jelentős mennyiségű kábítószer-kereskedelemmel vádolnak.

A Fővárosi Törvényszék sajtóosztálya csütörtökön arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az első rendű vádlott ismeretlenül maradt bűntársa megbízásából Spanyolországból azért utazott Magyarországra, hogy a társai által külföldről feladott, kábítószert tartalmazó nemzetközi postai csomagküldeményeket Budapesten átvegye, és azokat csomagszállító cégekkel továbbítsa a társai által megadott külföldi címekre.

A bűncselekménybe később a vádlott szintén külföldi állampolgárságú ismerőse is csatlakozott.

Közölték, a tovább küldés céljából átvett kábítószerek tiszta hatóanyag-tartalma több mint kétszázszorosan meghaladta a jelentős mennyiség alsó határát. Azt írták, a bíróság a büntetés kiszabása során enyhítő körülményként vette figyelembe a terheltek bűnsegédi elkövetői minőségét, kis mértékben az időmúlást és azt, hogy a másodrendű vádlott egy gyermek eltartásáról gondoskodik.

Súlyosító körülmény volt a kábítószer jelentős mennyiség alsó határát többszörösen meghaladó mennyisége, továbbá a hasonló jellegű bűncselekmények megemelkedése.

Az ítélet nem jogerős, azzal szemben az ügyészség és a vádlottak védői is fellebbezést jelentettek be – számol be róla az MTI.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Bugány János)