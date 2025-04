Koncz Zsófia: Négyezermilliárd forint marad pluszban a családoknál

A következő négy évben négyezermilliárd forint marad pluszban a magyar családoknál – jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára a csütörtöki Kormányinfón, Budapesten az MTI szerint.

Koncz Zsófia hangsúlyozta: a nemzet alapja és jövője a családokban rejlik, ezért a magyar kormány a világon egyedülálló családtámogatási rendszert alakít ki. Közölte: 2025-ös költségvetésben 3754 milliárd forint volt a családokra fordított összeg, amit idén mintegy 60 milliárd forinttal tovább emelnek, 2026-ban pedig újabb 550 milliárd forinttal emelkedhet a családokra szánt összeg.

„Európa legnagyobb adócsökkentési programját szeretnénk megvalósítani”

– jelentette ki az államtitkár, felidézve, hogy a családbarát fordulat 2010-ben kezdődött meg, s ma már több mint harmincféle intézkedés érhető el a magyar családok számára.

„2026-ban mintegy félmillió, 2029-ben pedig egymillió édesanya lesz szja-mentes”

– mutatott rá Koncz Zsófia, akinek szavai szerint a kormány minden korábbinál ambiciózusabb tervvel állt elő: az egész gazdaságot családközpontúvá teszi.

Elmondta azt is, hogy kedden tárgyalta az Országgyűlés a családtámogatásokkal kapcsolatos törvényjavaslatokat, így a csed és a gyed szja-mentességével kapcsolatos javaslatot, valamint a két- és háromgyermekes anyák szja-mentességéről és a harminc év alatti édesanyák mentességének bővítéséről szóló előterjesztést. Amennyiben ezeket elfogadja az Országgyűlés, akkor 2025. július 1-jétől szja-mentes lesz a csed és a gyed, október 1-jétől pedig a háromgyermekes anyák kapnak életük végéig szja-mentességet – ismertette. Hozzátette: 2026. január elsejétől indul meg a kétgyermekesekre vonatkozó mentesség bevezetése is, elsőként a 40 év alatti érintettek kapják meg a kedvezményt.

Koncz Zsófia közölte, hogy a támogatásnak köszönhetően az édesanyák a korábbi bruttó keresetüknek megfelelő csedet kapnak majd kézhez, a gyedet pedig mindössze 10 százalék nyugdíjjárulék fogja terhelni. Ezekkel a kedvezményekkel az édesanyák átlagosan 78 ezer forinttal több csedet és 43 ezer forinttal több gyedet fognak havonta kézhez kapni – ismertette. A 30 év alatti édesanyák szja-mentességével kapcsolatban az államtitkár elmondta, hogy feloldják az átlagbérhez kötött korlátozást, és a kedvezményt a 2023 előtt született gyermekek esetén is biztosítani fogják. A családi adókedvezmény duplázásával együtt ez az intézkedés átlagosan havi 129 ezer forinttal segíti a harminc év alatti anyákat – tudatta.

A kétgyermekesek havi 189 ezer forinttal, a háromgyermekesek havi 307 ezer forinttal több pénzhez jutnak hozzá – hangsúlyozta Koncz Zsófia.

Az államtitkár kitért arra is, hogy kedden tárgyalta az Országgyűlés a csed extra elnevezésű törvényjavaslatot is, amely bizonyos foglalkozási körökben – például fodrász, kozmetikus, könyvelő, ügyvéd, előadóművész – lehetőséget biztosítana arra, hogy szülés után három hónappal kereső tevékenységet végezhessen az anya, miközben 70 százalékos mértékben megtarthatja a csedet is. Beszámolt arról is, hogy komoly bölcsődei hálózatfejlesztést indított el a kormány. Míg 2010-ben 32 500 férőhely volt, most 69 ezer van – közölte, hozzátéve: ma már minden járásban – összesen 1230 településen – van bölcsőde, a bölcsődei szakdolgozók bére pedig átlagosan ötszörösére emelkedett. Jelezte továbbá, hogy növelték a bölcsődei térítésidíj-támogatást is

Kiemelt kép: Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. április 10-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)